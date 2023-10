Suns mipagod sa Utah Jazz

Grabe ang pagsubang sa Phoenix Suns sulod sa ilang balwarte sa ilang paglam­pornas sa Utah Jazz, 126-104, ning Dominggo, Oktubre 29, 2023 (PH time), sa National Basketball Asso­ciation (NBA).

Nahimo kini sa Suns bisan wala gihapon manuwa ang duha sa ilang pambatong trayanggulo nga sila si Devin Booker ug Bradley Beal, kinsa pulos adunay angol.

Hinuon, ang nahabilin sa pambatong trayanggulo sa Suns nga si Kevin Durant naka­kuha og dakong suporta gikan sa lain niyang mga kauban.

Gipangulohan ni Durant ang kadaugan pinaagi sa iyang 26 puntos, nidugang og 21 puntos si Eric Gordon samtang niamot og 17 puntos si Grayson Allen.

Aduna pa’y laing tulo ka mga magduduwa ang Suns nga nakamugna og dobleng numero nga puntos.

“Tonight was one of those nights that we moved in the right direction,” matod ni Durant.

Gidominar sa Suns ang ma­yorihiyang tipik sa kombati ug niabot pa’g 30 puntos ang ilang labaw dihang nakahimo og makapaukyab nga hansak si Allen sa tungatungang bahin sa 3rd quarter.

Tungod sa dakong suporta nga iyang nadawat, sulod lang sa 29 ka mga minutos nga niduwa si Durant.

“They’re executing our scheme at a pretty high level, and they’re doing it with a great deal of effort, hustle and scrappiness, which is what we’re as­king them to do,” batbat sa bag-ong coach sa Suns nga si Frank Vogel. “We know we have elite talent on this basketball team, and if the effort piece is greater than our opponent, we’re going to be really tough to beat.”

Ang Jazz, nga nakamugna og 19 ka turnovers ning sangkaa, gipangulohan ni Lauri Markkanen pinaagi sa iyang 19 puntos samtang nitampo og 14 puntos si Collin Sexton.

“I think there were moments when our bodies were a little slow,” asoy ni Jazz coach Will Hardy. “We weren’t able to make up for that because we did not do a good enough job with our brains and our mouth communicating.”