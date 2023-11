Suns misawop sa Toronto

Gimugna ni Scottie Barnes sa 4th quarter ang 12 sa iyang 23 puntos samtang nidugang og 22 puntos si Pascal Siakam aron pangulohan ang host Toronto Raptors sa pagpasawop sa Phoenix Suns, 112-105, ning Huwebes, Nobiyembre 30, 2023 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

“Scottie Barnes is a winner,” asoy ni Raptors coach Darko Ra­ja­kovic. “When you coach him, you just feel that energy, you feel him on the bench the way he’s energizing the whole team.”

Ning sangkaa, giputol sa Raptors ang pito ka sunodsunod nga kadaugan sa Suns.

Aduna pa’y laing upat ka mga magduduwa ang Raptors nga nakatali og dobleng numero nga puntos.

Si Kevin Durant, kinsa nakapalta sa miaging duha ka mga duwa sa Suns tungod sa angol sa iyang tiil, nipakatap dayon og 30 puntos sa iyang pagbalik apan igo ra kining nirehistro og 11-of-30 fieldgoals.

Kini maoy ikaunom nga sunodsunod nga duwa nga nakamugna si Durant og 30 puntos o labaw pa, labing taas sa kasaysayan sa NBA.

“I don’t feel like I’m ever out of rhythm,” matod ni Durant. “I just missed shots.”

Ang laing pambato sa Suns nga si Devin Booker igo lang nakaamot og walo ka mga puntos.

Nagtakiang si Booker sa sayong bahin sa 2nd half human kini nakatunob sa tiil ni Raptors guard Dennis Schroder. Hinuon, nakapadayon ra siya pagduwa.

“I don’t know if it got stiffer but I wasn’t going to spend the rest of the night trying to beat people off the dribble,” batbat ni Booker, kinsa igo lang niposte og 2-of-12 fieladgoals ug 0-of-4 sa three-point area.

Ning puntoha, wala pa nasayod ang Suns kon makaduwa ba si Booker sa sunod nilang tahas batok sa defending champion Denver Nuggets karong Sabado, Disyembre 2, 2023.

“We’ll see how it responds overnight,” matod ni Suns coach Frank Vogel. “You never know with ankles.”

Si Jusuf Nurkic niamot og 19 puntos ug 14 rebounds alang sa Suns.