Suns misubang sa 2 overtimes

Nimugna og 39 puntos ug 10 ka rebounds si Kevin Durant aron agakon ang Phoenix Suns ngadto sa makutas nga double overtime nga kadaugan batok sa host Utah Jazz, 140, 137, ning Lunes, Nobiyembre 20, 2023 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Ang Suns, nga ningposte sa ikatulo nilang sunodsunod nga kadaugan ug kaduha ningbuntog sa Jazz sa miaging tulo ka mga adlaw, nakadawat sab og 26 puntos gikan kang Devin Booker, 22 niini iyang namugna sa 2nd half.

Nidugang og 20 puntos si Eric Gordon, niamot og 18 puntos si Jusuf Nurkic samtang nitunol og 14 puntos si Grayson Allen alang sa Suns.

“I thought we had good momentum on the offensive side of the ball all game,” asoy ni Durant. “We stayed with that throughout the fourth quarter and the two overtimes.”

Ang Jazz gipangulohan ni Lauri Markkanen pinaagi sa iyang 38 puntos ug 17 ka rebounds, niamot og 25 puntos si Talen Horton-Tucker, nihatag og 22 puntos si Fil-Am Jordan Clarkson, nihatag og 18 puntos si Collin Sexton samtang nitampo og 15 puntos si John Collins.

Nakapasulod og back-to-back baskets ug tulo ka freethrows si Durant aron hatagan ang Suns og 135-130 nga labaw sa ikaduhang overtime.

Sa nahabiling 58 ka mga segundos, natabla sa Jazz ang du­wa, 135-135, apan human nii­ni, ningpabor lang gihapon sa Suns ang kahigayunan aron pag-­ipsot dala ang kadaugan.