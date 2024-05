Suns mitaktak sa ilang coach

Paglabay sa dul-an duha ka mga semana human sila gibutlogan sa Minnesota Timberwolves sa Western Conference 1st round playoffs series sa National Basketball Association (NBA), ang Phoenix Suns management nakadesisyon nga taktakon isip head coach si Frank Vogel.

“After a thoughtful review of the season, we concluded that we needed a different head coach for our team,” pamahayag ni Suns general manager James Jones.

Ang Suns nanamilit og sayo sa 2023-24 playoffs bisan adu­na silay tulo ka All-Stars nga sila si Kevin Durant, Devin Booker ug Bradley Beal. / AP