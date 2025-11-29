Suns namugnaw sa Thunder

Wa magsilbi ang kainit sa Phoenix Suns sa league-leading Oklahoma City Thunder, 123-119, sa National Basketball Association (NBA) game didto sa Oklahoma City, kagahapon, Nobiyembre 29, 2025 (PH time).
Ang Thunder nikuha sa ilang ika-11 nga sunodsunod nga daog sa pagpangulo ni league MVP Shai Gilgeous-Alexander nga nipupo og 37 puntos ug walo ka assists.
Si Gilgeous-Alexander nihimo og 15 puntos sa nahabilin nga pito ka minutos sa duwa gikan sa 4-of-5 shooting sa field para sa defending champion Thunder nga nisaka sa league-best 19-1 nga record.
Niamot si Chet Holmgren og 23 puntos ug walo ka rebounds para sa Oklahoma. / RSC