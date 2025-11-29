Superbalita Cebu

Suns namugnaw sa Thunder

Wa magsilbi ang ka­init sa Phoenix Suns sa league-­leading Oklahoma City Thunder, 123-119, sa National Basketball Association (NBA) game didto sa Oklahoma City, ka­ga­ha­pon, Nobi­yembre 29, 2025 (PH time).

Ang Thunder nikuha sa ilang ika-11 nga sunodsunod nga daog sa pagpangulo ni league MVP Shai Gilgeous-Alexander nga nipupo og 37 puntos ug walo ka assists.

Si Gilgeous-Alexander nihimo og 15 puntos sa nahabilin nga pito ka minutos sa duwa gikan sa 4-of-5 shooting sa field para sa defending champion Thunder nga nisaka sa league-best 19-1 nga record.

Niamot si Chet Holmgren og 23 puntos ug walo ka rebounds para sa Oklahoma. / RSC

