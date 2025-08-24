SunStar miposte og daog sa press freedom tournament

Nipabuto ang graphic designer nga si John Montecillo og 21 puntos aron pangulohan ang SunStar ngadto sa 2-1 (win-loss) sa torneo alang sa media practitioners nga gisuportahan sa Aboitiz ug sa CEC management.

Apil sa SunStar basketball team sila si Judge Astillero, Jhon Riel Osmil, Edri Aznar, Richiel Chavez, Jade Laranjo, Robert Aniñon, Rico Ramirez, Montecillo, Jun Mark Villavelez, Earl Kim Padronia, Eric Arreglado, Robert Lim, Lujen Limosnero, Rhenz Narciso ug coach Jun Migallen.

Doble ang selebrasyon sa SunStar human ang volleyball team nakadaog usab kontra sa Bombo Radyo pinaagi sa straight sets, 25-13, 25-12, aron mapadayon ang ilang limpyo nga record nga 2-0 sa Cebu Media volleyball tournament.

Naa sa volleyball squad sila si Kenneth Torres, Jean Mondoñedo, Robert Aniñon, Jade Laranjo, Pauline Gillera, Hannah Ballestin, Gerramae Villarin, Kerstel Medalle, Denise Codis, Tony Onrejas ug Joshua Solano.

Sa ubang duwa sa basketball, nagmangtas ang XFM batok Brigada, 105-25; samtang gipilde sa GMA Kapuso ang MyTV, 62-53. / RSC