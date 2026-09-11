Supak sa bakuna gihagit ni Gobernador Pam

Gihagit ni Gobernador Pamela Baricuatro ang mga supak sa vaccine taliwala sa kababalaka sa kapaspas sa pagkatap sa tipdas nga motabang sa pagpangita og sulbad kon mahitabo ang outbreak.
Sa usa ka mubong pahayag sa iyang opisyal nga Facebook page sa Huwebes, Septiyembre 10, 2026, gipaambit ni Baricuatro ang usa ka balita sa Bangladesh.
Gitaho ang outbreak nga adunay 999 nga nakompirmar nga namatay tungod sa tipdas sukad sa Marso.
Gibutyag sab ang paghuot sa mga ospital, kakuwang sa tambal, ug ang padayong pag-abutabot sa mga masakitong kabataan.
Gipangutana ni Baricuatro kon unsaon sa mga anti-vaccine nga grupo pagpanalipod sa publiko kon mahitabo ang susamang krisis sa tipdas sa Sugbo.
"Kon simbako mahitabo ni nato diri, kamong mga anti-vaccination ug measles modupa mo sa katawhan? Unsa inyong planong buhaton?" matod ni Baricuatro.
Pinaagi sa 4:36 p.m. sa Biyernes, Septiyembre 11, ang post ni Baricuatro nakatigom na ug 2,300 ka reactions, 930 ka comments, ug 254 ka shares. Bisan nga wala mopagawas si Baricuatro og klarong mga lakang sa lalawigan sa maong post, ang iyang pahayag nagtubag sa nagtubo nga kababalaka bahin sa pagduhaduha sa bakuna ug paglikay sa sakit sa tibuok Sugbo.
Una niini, gihangyo ni Baricuatro ang mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga anak batok sa tipdas ug rubella samtang nagpadayon ang supplemental immunization campaign sa tibuok nasod.
Sa usa ka pahayag sa Sabado, Agusto 15, gipasidan-an ni Baricuatro ang publiko batok sa sayop nga impormasyon bahin sa bakuna ug gihangyo nga motuo sa mga kasaligang tuburan.
“Over the years, misinformation about vaccines has increased, and so has vaccine hesitancy. But when fewer children are protected, mas taas ang posibilidad nga mobalik ug mokatap ang mga sakit nga kaya unta nato mapugngan,” dugang ni Baricuatro .
Gihimo niya ang maong panawagan samtang gipahigayon sa Department of Health (DOH) ang ilang Measles-Rubella Supplemental Immunization Activity (MR-SIA) aron maminusan ang pagtakod sa sakit.
Gidasig niya ang mga ginikanan nga adunay mga pangutana bahin sa bakuna nga makig-alayon sa mga health worker kay sa magsalig sa unverified online claims.
“If you have questions or concerns, ayaw kahadlok mangutana sa atong doctors, nurses, midwives, and health workers. Get your information from people who understand the science and who are there to protect your children,” matod niya.
Ang datos gikan sa DOH 7 nga gitaho sa SunStar Cebu sa Agusto 30 nagpakita nga ang Central Visayas nakatala lamang ug 21.7 porsiyento nga coverage sa ilang measles-rubella campaign hangtod sa Agusto 29, 2026, diin 493,172 ka target nga mga bata ang wala pa maabot.
Gitumbok sa mga health officials sa Mandaue ang misinformation sa social media, pagdumili sa mga residente, hulga, ug agresibong mga iro nga guard dogs holds isip nag-unang mga hagit sa door-to-door vaccination efforts hinungdan lisod maabot ang 95 porsiyento nga national target.
Ang kampanya sa pagpabakuna nag-atubang sab og kababalaka human sa pagkamatay sa pito ka buwan nga bata sa Dumanjug, Cebu, niadtong Agusto 24, duha ka semana human makadawat ang bata og MR vaccine.
Hangtod sa Biyernes, Septiyembre 11, wala pa'y gipagawas nga update ang DOH 7 sa imbestigasyon.
Apan nagpadayon sila sa paghangyo sa mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga anak. / CDF