Super Busog: Homemade Luncheon Meat

Sa mga panimalay sa Pinoy, ang pamahaw dili lang usa ka pagkaon—usa kini ka higayon sa kahupayan ug kainit sa pagbati. Wala’y makapilde sa baho sa sinangag, piniritong itlog, ug usa ka hiwa sa lamian nga luncheon meat sa kilid. Apan imbes nga mokab-ot dayon sa de-lata nga klase, nganong dili man nimo sulayan ang Homemade Filipino Luncheon Meat Recipe?
○ Mga sagol:
○ Set A – Cure Base
¼ tasa sa bugnaw nga tubig
2 ka kutsarita sa pino nga asin
1/2 kutsarita sa curing pink salt o “prague powder”
1 ka tablet o capsule sa Vitamin C (ascorbic acid), gipulbos
○ Set B – Meat Mixture
700 gramo sa ginaling nga baboy nga dunay 30% nga tambok, maayong pagka chilled
Cure base gikan sa Set A
○ Set C – Seasonings
1 ka putos sa Magic Sarap o all-in-one seasoning
1/2 kutsarita sa ground nutmeg
2 ka kutsarita sa asukar
1/4 tasa sa cornstarch
1/2 kutsarita sa ground white pepper
○ Unsay buhaton:
○ Set A – Andama ang Cure Base
1. Sa usa ka gamay nga small bowl, hilisa ang pino nga asin ug curing salt sa bugnaw nga tubig.
2. Idugang ang crushed Vitamin C tablet, ukaya og maayo, ug ipadaplin.
○ Set B – Sagula ang karne
1. Ibutang ang chilled ground pork sa dako ug limpyo nga bowl.
2. Iyabo ang cure base ug sagola og maayo gamit ang kamot hangtod nga ang karne mopilit ug di na mabuwag- kini nagpasabot nga ang protina milihok na.
○ Set C – Season ug Bind
1. Ibutang ang Magic Sarap, nutmeg, asukar, cornstarch, ug white pepper ngadto sa usa ka meat mixture.
2. Sagola og maayo hangtod nga naangay na ang pagkasagol. Sa imong pagsige og ukay, mas maayo ug mas hugot ang texture sa mixture.
3. Pabugnawa og maayo og 1-4 ka oras aron makatuhop ang flavor.
○ Pagporma ug pagluto
1. Pagbutang og aluminum foil ug pormaha ang karne sama og log, sama sa naghimo ka og embutido. I-roll nga hugot ug i-twist ang matag tumoy aron matabunan.
2. Ibutang sa usa ka steamer nga dunay nagbukal nga tubig. I-steam sa low heat og 45 minutos ngadto sa usa ka oras, depende sa kadak-on.
3. Pabugnawa ang luncheon meat aron bugnaw na sa di pa hiwaon. Alang sa maayong resulta, i-chill sa di pa hiwaon gamit ang Homemade Filipino Luncheon Meat Recipe.
○ Sa pag-serve
1. Hiwaa og lingin.
2. Pritoha sa kaha hangtod nga ma-golden brown.
3. I-serve nga dunay garlic rice ug fried eggs alang sa tinud-anay nga Filipino breakfast uban sa imong Filipino Luncheon Meat Recipe.