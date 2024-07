Super Family Health Center sa Barangay Apas, miabli na

Pormal nang giablihan ang Super Family Health Center nga nahimutang sa Sitio Sabay, Brgy. Apas, dakbayan sa Sugbo sa Lunes sa buntag, Hulyo 1, 2024.

Nangulo sa ribbon cutting mao sila si Cebu City Acting Mayon Raymond Avin Garcia ug si Dr. Jaime Bernadas, regional director sa Department of Health (DOH 7).

Ang Super Family Health Center nagtanyag og komprehensibo nga primary care package, lakip na ang mga personnel gikan sa mga doktor, nurse, ug medical technologist.

Duna kini mga kahimanan sama sa X-ray o radiology unit, ultrasound services, pharmacy, ug supply room nga ma-access sa tanang lungsuranon nga nagpuyo ug nagpuyo sa Cebu nga walay bayad.

“In the future, because of expanding primary care benefits to our citizens, we want a complete package of primary care... Diha mismo sa atong health center matubag ang mga panginahanglan sa pasyente ug doktor,” matod ni Bernadas.

Gipaambit usab sa regional director nga tumong sa DOH nga ma-upgrade ang tanang RHU ngadto sa super health centers.

Ang bag-ong pasilidad mag-una sa mga mahinungdanong programa sama sa kompleto nga pagbakuna, pag-atiman sa prenatal aron makunhuran ang pagkamatay sa mga inahan, nutrisyon, paglikay sa sakit, ug paglikay sa aksidente sa kadalanan.

Kini nga gilapdon sa mga serbisyo milabaw sa tradisyunal nga Rural Health Units (RHUs), nga nag-una nga nagpunting sa promusyon sa kahimsog ug paglikay sa sakit.

Si Bernadas usab niingon nga ang gobyerno nag-invest og dako nga kantidad sa salapi alang sa mga serbisyo sa pag-atiman sa kahimsog ug gitambal tungod kay kini alang sa gipunting nga populasyon.

“Kompleto, libre sad atong mga tambal kay ngano man? Ang gobyerno nag invest og dakong kwarta. Ang gobyerno nipalit og tambal para ipanghatag...target population,” matod niya.

Ang kalihukan gi­tambungan sa local homeowners, Acting Vice Mayor Dondon Hontiveros, ug nagka­lainlaing lider sa komunidad.

Ang blessing ug ribbon-cutting gipangulohan ni Garcia, kinsa niingon nga nagsimbolo kini sa pagsugod sa mga serbisyo sa bag-ong health center.

Gipasiugda ni Garcia ang iyang pasalig sa pag-atiman sa panglawas, nga nagtumong sa pag-decongest sa mga publikong ospital.

Gipaambit ni Garcia nga ang family health center, sumala sa contractor nga Gonzalodo Enterprises, nahuman na duha ka tuig na ang nakalabay.

Nunot niini, si Garcia nipahibawo nga padak-an na ang Barangay Guba Medical Center sulod sa duha ka semana gikan karon.

Nunot niini, nagplano siya’ng mosusi sa ubang non-operational facilities sa Cebu City Medical Center (CCMC).

Sa iyang pakigpulong, si Garcia nipadayag og pasalamat sa DOH, contractor Gonzalodo Enterprises, Chung Hua Hospital, ug CCMC sa ilang kontribusyon sa mga ekipo.

Gipasalamatan usab niya ang mga konstituwente ug mga opisyal sa Kagamhanan sa Dakbayan, nga nakamatikod sa dakong suporta sa Barangay Apas nga adunay 4,000 ka boto alang sa iyang kandidatura pagka bise mayor.

Si Konsehal Joel Garganera nitak-up sa kalihukan, nga nagpasalig sa mga nanambong nga ang health center epektibong molihok uban sa suporta sa dedikadong medikal nga mga propesyonal.

Ang Cebu City Super Family Health Center (CSHC) maoy labing una sa iyang matang nga nahuman ug magamit sa Central Visayas. / Eva Joy Bugas, UP Cebu Intern ug Glaiza Ouano, UP Tacloban Intern