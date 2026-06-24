Super Ka: Balik -lantaw sa mga nahitabo karong adlawa

Unsay imong mahinumdoman karong adlawa? Sa kalingawan, nia ang pipila sa mga halandumon nga hitabo nga tipik ug kabahin na sa kasaysayan.
“HISTORICAL DEATH”
Ang King of Pop nga si Michael Jackson ug ang iconic actress nga si Farah Fawcett parehong nipanaw sa Hunyo 25, 2009. Si Michael nakabsan sa edad nga 50 tungod sa drug overdose samtang si Farah nitaliwan sa edad nga 62 tungod sa anal cancer.
ROXANNE ABAD SANTOS
Siya ang kanhi Miss Manila 1981 finalist nga nigawas sa 1982 classic film “Miracle of Love” kauban si Gabby Concepcion. Apan pila ka adlaw sa wala pa ang premiere showing sa ilang pelikula, si Roxanne namatay sa leukemia sa edad nga 24 niadtong Hunyo 25, 1982.
BRUNO MARS
Usa sa mga dili makalimtan nga foreign concert sa Pilipinas ang 2-night sold-out concert ni Bruno Mars sa Philippine Arena nga may 55,000 capacity niadtong Hunyo 24 ug 25, 2023.
NORA AUNOR
Hilom nga gibisita sa legendary actress Nora Aunor si Presidente Rodrigo Duterte niadtong Hunyo 25, 2022 aron personal nga magpasalamat sa pagkapili niya isip National Artist. Sanglit wala ni nakatambong sa ilang seremonyas tungod kay nasakit niadtong higayuna si Nora og pulmonya.
PRINCE
Niadtong Hunyo 25, 1984 gipagawas sa Warner Bros. Records ang 6th studio album ni Prince, ang “Purple Rain” nga soundtrack sa pelikula nga may susama’ng ulohan. Ang “Purple Rain” nihalin og 25 million albums ug nidaug og duha ka Grammy Awards ug Academy award.
UNANG COLOR TV
Karong adlawa, Hunyo 25, 1951 unang nag-broadcast ang color TV atol sa musical variety special nga “Premiere” sa CBS NYC nga nakita sa lima ka East Coast cities nga gi-host ni Arthur Godfrey.
THE OMEN
Ang supernatural horror film nga “The Omen” starring Gregory Peck nag-premiere sa Amerika, Hunyo 25, 1976. Ang pelikula nikita og kapin sa $60 million sa U.S. box office ug nahimong usa sa mga highest-grossing films nianang tuiga.
MGA NATAWO KARON
Sa Philippine showbiz, pipila sa mga nag-birthday karong adlawa mao silang Andi Eigenmann (1990), Liza Dino (1981), Efren Reyes Jr. (1961), Ehra Madrigal (1985) ug Chokoleit (deceased). Samtang sa Hollywood mao silang Carly Simon (1943) ug George Michael (deceased).