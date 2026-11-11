Super ka: ‘Dongyan’ nagpakilig sa Cebu, ‘Remember’ showing na karon

Bisan kon delayed ang ilang flight, malampuson ang promo tour sa pelikulang “Remember” nilang Dingdong Dantes ug Marian Rivera niadtong Sabado, Nobiyembre 7, 2026.
Gawas nga gilinyahan ang ilang advance ticket selling sa SM Seaside ug SM City Cebu, jampacked ang ilang “meet and greet” sa lobby sa SM City Cebu diin nakig-showdown pa si Marian sa iyang fans sa sayaw nga nakapaukyab sa crowd.
Ang “Remember” usa ka family drama nga bahin sa magtiayon nga wala na’y maayong relasyon, apan tungod sa ilang anak nga masakiton kinahanglan nilang magpakaaron-ingnon.
“Just like any partnership, you will go through rough patches. Noong nagsimula kami ni Marian as loveteam in 2007, hindi rin kami magkaintindihan. Sabi nga namin back then we were not even friends. But throughout the years, we got to know each other, nakilala namin ang isa’t isa. Ang pinakaunang foundation talaga sa partnership namin is mutual respect, mutual trust and later on naging love,” matod ni Dingdong sa media conference nila.
“Totoo naman yon, kasi noong nagsimula kami sa Marimar, hindi naman kami agad naging magkagustohan niyan, `di ba? Kumbaga doon talaga sa craft muna nag-start. May mutual respect at trust sa trabaho,” chika pa ni Marian.
“Sabi ko nga sa kanya, hindi puwedeng hindi kami pupunta rito sa Cebu. Dahil grabe yung pagmahahal n’yo sa amin, mula noon hanggang ngayon, ramdam na ramdam namin 'yan,” dugang sa aktres.
Apan kadiyot ra sila nakighinabi sa mga sakop sa Cebu media, nga nikabat ra sa 5 minutos, tungod sa kahugot sa ilang eskedyul.
Ang “Remember,” sa direksyon ni Mae Cruz-Alviar nga gi-shoot didto sa Canada, showing na sugod gahapon sa tanang mga sinehan.
AIZA MARQUEZ
Kauban sab nila sa mall tour sa Sugbo ang nagbalikbayan karon nga si Aiza Marquez kinsa nidala nga higala ni Marian sa pelikula.
Si Aiza, 43, unang nisikat sa youth-oriented show nga T.G.I.S. niadtong 1990s diin lakip sa iyang ka-batch niadto mao silang Anne Curtis ug Chubi del Rosario.
“I’m just here for the premiere. I’m here for this tour. I’m going back to New York next week on Nov. 11 during the showing actually. Yeah, that’s where I live now,” matod ni Aiza sa exclusive interview sa SuperKa sa Superbalita Cebu.
“Project-wise, 'pag binigay ng Diyos sa tamang panahon, I’ll take it. My last movie was still with Hero Angeles and Sandara Park in 2004 by Direk Cathy Garcia.”
Si Aiza nibiya sa Pinas niadtong 2011 human sa iyang teleserye sa GMA.
Kon ngano’ng naapil siya karon sa pelikula sa royal couple nga “DongYan?”
“Nag-reach out yung Star Cinema sa akin because of Direk Mae Cruz-Alviar. Siya yung nag-recommend sa akin sa Star Cinema. I used to work with Direk Mae sa teleserye in 2001.”
Kon married na ba si Aiza?
“I’m a single mom. I used to be married. I have two kids. My daughter is 15 and my son is 10. I work full-time in food and beverage industries sa New York. I just got promoted recently kaya shorter time lang yung pagpunta ko rito,” paambit sa aktres. /