Super ka: May forever ba sa afam o maihap lang?

Ang mosunod maoy pipila sa showbiz nga nakatilaw og Afam apan nipauli nga samaran bawon ang kapakyasan. Unsay imong tan-aw, may forever ba sa Afam o maihap lang?
BELA UG NORMAN
Halos nilanat sab og lima ka tuig ang relasyon ni Bela Padilla sa Swiss-Italian national nga si Norman Bay kinsa iyang nahimamat sa shooting sa pelikulang “Meet Me In St. Gallen” sa Switzerland niadtong 2017. Apan wala mosalir ang ilang long-distance relationship. Pila ka buwan human nibalik ang aktres sa Pinas nagbuwag sila ni Norman./ Photo: Instagram
JENNY UG FILIP
Human sila nagbuwag sa iyang bana ug aktor nga si Gabby Concepcion, si Jenny Syquia subli nga nagpakasal sa Swedish national nga si Filip Skarne niadtong 1997. Apan gikompirmar ni Jenny sa ABS-CBN nga wala sab sila molungtad ug nag-divorce human sa 28 ka tuig nga kaminyuon. Karon si Jenny single sa edad nga 58. / Photo: Facebook
VINA UG ANDREW
Tungod sa sunodsunod nga kapakyasan niya sa Afam, si Vina Morales nikomedya sa interbyu sa ABS-CBN nga sa sunod ari na sab siya sa Pinoy. Lakip sa mga nakarelasyon sa Cebuana singer-aktres mao ang French businessman Marc Lambert gikan 2015 hangtod 2017 ug American businessman Andrew Kovalcin gikan 2023 hangtod 2024. / Photo: PEP
KATE UG FUMIYA
May mga espekulasyon nga third party ang rason sa breakup ni Kate Valdez ug Japanese vlogger nga si Fumiya Sankai. Sa wala pa ang ilang official joint announcement niadtong Pebrero 9, 2026, si Kate una nang nag-post og “red flags” ug “infidelity.” Sukad sila nagbuwag, parehong dili na aktibo sa vlogging ang Kapuso actress ug ang kanhi PBB housemate./ Photo: Facebook
KLAUDIA UG ANDY
Nakasal ang kanhi sexy actress nga si Klaudia Koronel sa Chinese-American businessman nga si Andy Zhang. Apan wala sila kaabot og tulo ka tuig. Matod ni Klaudia sa Pep.ph nga nagbuwag sila tungod lang sa wala niya pagpirma sa prenuptial agreement. Gani, nisuway pa siya og kutlo sa iyang kinabuhi aron lang unta dili siya biyaan sa intsik. / Photo: PEP
MICHELLE UG TROY
Si Michelle Madrigal unang nakasal sa American football player nga si Troy Woolfolk niadtong 2019 apan nagbuwag sila human sa duha katuig. Niadtong 2024 subling naminyo ang kanhi Kapamilya aktres sa American realtor nga si Kevin Kneal kinsa gihulagway ni Michelle karon nga partner in Christ./ Photo: Facebook