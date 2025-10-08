Super Ka: Mga celebrity nagbayanihan sa linog sa sugbo

Bisan sa grabeng traffic, nagbaha ang tabang nga nadawat karon sa amihanang Sugbo. Tan-awa ang gipakitang dalaygong buhat sa mga celebrity ug influencer ning panahon sa katalagman.
MATTEO GUIDICELLI: Personal nga gitunol sa aktor ang iyang donasyon ngadto sa mga biktima sa linog sa Bogo City ug mga kasikbit nga munisipalidad kauban ang mga Philippine Army.
JESSICA SOHO: Spotted si “Kapuso Mo, Jessica Soho (KMJS)” TV host nga nihapit sa Barangay Macaas sa Catmon ug nipalit sa nabantog nilang “Bingka sa Catmon.” Si Jessica nilupad sa Sugbo aron kumustahon ang sitwasyon.
STEFFI ABE-RASTURI: Nihimo og donation drive ang magtiayong Karl ug beauty queen nga si Steffi. Sa kadaghang nisanong sa ilang panawagan, naa na sila sa ikatulong batch of donations.
ARRON VILLAFLOR: Nihatag og mensahe ang actor-politician nga si Arron Villaflor atol sa dyHP ug iFM Oplan Tabang sa San Remigio, Cebu nga nigawas sa FB page ni DJ Boyki.
BEAUTY GONZALEZ: Personal nga gibi-sita sa aktres ang mga residente ug iyang kaparyentehan sa Daan Bantayan kauban ang iyang 9-anyos nga anak nga si Olivia nga makita sa FB page ni Rina Rosacena.
KIM CHIU: Base sa chika, uyoan ni Kim ang tag-iya sa Central Lumber diin siya nangompra sa construction materials nga nagkantidad og P1 million nga iyang gidonar sa mga nagusbat ang balay sa linog.
EDU MANZANO: Sa iyang Facebook post, matod sa aktor nga giimbitar siya sa Quota Club Cebu South diin usa siya sa mga sa-kop, aron mokuyog sa ilang caravan sa amihanang Sugbo. “Truly inspiring to see everyone moving with one purpose,” ni Edu.
SOFIA ANDRES: Personal sab nga gitunol ni Sofia ang iyang relief goods. “In moments of hardship, compassion becomes the strongest hope,” say pa sa aktres sa iyang FB post.