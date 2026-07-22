Super Ka: Mga celebrity nga kausa ra mokaon sa usa ka adlaw

Usa sa mga sikat nga paagi karon sa showbiz sa pagpagamay ang One Meal a Day (Omad) diet. Mao ni ang 16-hour fasting window and 8-hour eating window (16-8); ug 14-hour fasting window and 10-hour eating window (o 14-10).
Apan wala ni magpasabot nga kon nakaayo nila, makaayo sab nimo. Mas maayo nga mokunsulta una og doktor sa dili pa mosulod sa bisan unsang matang sa diet.
Ang mosunod mao ang pipila sa mga personalidad nga nigamit og Omad diet ug nagmalampuson. Subay ning buwan sa Hulyo isip nutrition month, hinaot makahatag ni og dugang kadasig sa inyong kahimsog sa panglawas.
PIOLO PASCUAL, 49
Dili na bag-o ni Piolo ang Omad tungod kay usa na siya ka dekada sa maong diet. Mao ni ang iyang gibutyag sa Bandera.com. “I do Omad (one meal a day) on some days. One big meal. I don’t eat in the morning. I just eat late. I don’t limit myself. When I eat, I just eat.” Si Piolo naila sab nga fitness buff. / Photo: Instagram
CESAR MONTANO, 64
Si Cesar kausa ra sab mokaon ug sagad lapas na paniudto. Sagad niyang kan-on black rice, isda, utanon ug pinagsa ra sa karne. “Bawal ang processed food sa bahay. Hindi rin ako kumakain ng junk food, chocolates, at anything na may white sugar.” Sa iyang edad, matod ni Cesar nga wala pa siyay giinom nga maintenance. / Photo: Facebook
GRACE TANFELIX, 59
Sa iyang Facebook video, gibutyag sa food vlogger nga si Mommy Grace nga gikan sa 110 pounds karon 99 pounds na lang siya. “Ang ginawa ko nagpa-fasting ako ng 16 hours. Minsan hindi na ako nagla-lunch, hindi ako nagdi-dinner. Panay water lang ako,” sey pa sa mommy ni Miguel Tanfelix. / Photo: Facebook
RUFFA GUTIERREZ, 52
Kon nganong ni-slim si Ruffa karon, paambit sa aktres tungod sa healthy diet. “I eat the same thing every day like fish, protein, steak, vegetables and shirataki rice.. And I eat only once a day,” paambit niya nga napatik sa PinoyPubliko FB page. “Water's the healthiest. Kailangan lang talaga ng disiplina.”/ Photo: Instagram
JM DE GUZMAN, 37
Sa iyang Instagram niadtong Marso, matod ni JM nga nag-Omad siya tungod kay mahatagan niini og oras ang lawas nga makabawi ug makapag-repair. “Lost 16 lbs in 4 months. Target weight 160. Three-day fasts twice a month, then OMAD. Now it’s time to work out,” ang caption sa aktor. / Photo: Instagram
CONNIE SISON, 50
Ang Kapuso newscaster nibutyag nga duna siyay hormonal problem mao nga maglisod siya og pagamay. Apan sukad siya nag-Omad ug nag-ehersisyo, ni-slim siya. “Consistency is the key,” matod ni Connie sa iyang show nga Pinoy MD. Ang advice lang niya nga mokonsulta una og health o medical profession sa dili pa mag-Omad diet. / Photo: Facebook