Super ka: Mga dagko'ng pelikula sa 2026 apan gilangaw

Samtang may mga nikulit og box office record sa Hollywood karong 2026 sama sa “Spider-Man: Brand New Day” ug “The Odyssey,” apan aduna say mga pait ang gidangatan. Mao ni ang mga ni-flop sa takilya.
THE SOCIAL RECKONING (Mikey Madison)
Gibuksan ang Social Reckoning sa mga sinehan niadto lang Oktubre 7. Apan human sa usa ka semana ang pelikula nikita lang og $10M gross nga wala gani katunga sa ilang production budget nga $30M. Gibasol sa mga kritiko ang kapaykas niini nga masundan ang cinematic magic sa unang pelikula niini nga The Social Network. / Photo: Sony Pictures
DIGGER (Tom Cruise)
Ang Digger may production budget nga $125M-$180M. Apan ang pelikula igo ra nakahagdaw og $35M worldwide gross. Ang estimated financial loss sa Digger gituohan nga mosaka pa sa $245M tungod sa ilang marketing cost. Ang maong dark comedy film gihulagway nga dili maoy type sa audience ni Tom Cruise kinsa naila sa action films. / Photo: Warner Bros. Pictures
SUPERGIRL (Milly Alcock)
Ang Supergirl na-flop tungod sa tulo ka mga rason: una, dako ra ang ilang budget nga $170M; ikaduha, dili pamilyar ang karakter ni Supergirl sa masa; ikatulo, bisan sikat si Milly sa seryeng “House of the Dragon” apan wala pa siya mailhi sa tibuok kalibotan isip usa ka dako nga bituon sa puting tabil. Ang pelikula natapos nga duna ray $126M worldwide gross. / Photo: DC Studio
MOANA (Dwayne Johnson)
Ang live-action remake sa Moana ang usa sa mga biggest box office flop human nikita lang ni og $95M gross sa opening weekend. Kini, kon itandi sa iyang gisundan nga animated Moana 2 niadtong 2024 nga naka-$1 billion. Gibasol sa mga kritiko ang sunodsunod nilang pagpasalida sa maong prangkisa. Samot nakapadismaya sa mga nanan-aw kay gikopya ra nila shot-for-shot ang mga scene sa orihinal. / Photo: Walt Disney Pictures
THE DEATH OF ROBINHOOD (Hugh Jackman)
Ang The Death of Robinhood nikita og $9.5M gross worldwide batok sa ilang production budget nga $20M. Ang reklamo sa mga nakakita sa salida nga ang unang 30 minuto ra ang aksiyon apan pagkahuman niana, nahimo na kining usa ka hinay kaayo nga drama. Ang nakaparat pa kay gihimong kontrabida si Robin Hood isip brutal, mapintas ug hakog nga mamumuno imbes unta bayani sa masa. / Photo: Lyrical Media
THE FIX (Liam Neeson)
Ang The Fix ang usa sa biggest box office bomb sa 2026 nga aduna ray $1.2M gross worldwide batok sa ilang budget nga $32M. Usa sab ni sa may labing ubos nga grado karon sa Rotten Tomatoes nga 16%. Gihulagway nga dragging sa gitas-on nga 2 ka oras ug 22 minutos. Ang tinuod si Liam Neeson gamay ra kaayo og scene dinhi ug naglingkod ra. / Photo: Briarcliff Entertainment