Super ka: Mga komendyante nga nagsunoray ang pagkamatay

Daghan sa mga sikat sa showbiz ang nadiskubre sa comedy bar sama nilang Vice Ganda, Ai-Ai delas Alas, Pokwang ug Allan K. Apan ngano kaha nga daghan sa mga komedyante karon ang nangamatay? Tungod ba ni sa ilang trabaho o lifestyle nga nakaapekto sa ilang panglawas? Nia ang atong yukbo sa mga nipanaw karong tuiga.
MICHELLE O'BOMBSHELL
Si Michelle O'Bombshell o Roderic "Ador" Cuntapay sa tinuod nga kinabuhi, ang unang komedyante nga nipanaw karong tuiga sa edad nga 48 niadtong ABRIL 6. Si Michelle nga usa ka University of the Philippines Diliman graduate nailhan sa iyang hait nga salabutan ug pag-impersonate ni kanhi US First Lady Michelle Obama.
DAX MARTIN II
Si Daxxeno Fowler ang usa sa mga mainstay sa mga dagkong comedy hubs sa Manila sama sa Clowns Republik, Zirkoh ug sa The Library diin siya giila nga 2025 Entertainment of the Year. Nigawas na sab siya sa GMA shows sama sa "The Boobay and Tekla Show," "Day-Off" ug "Family Feud." Si Das nitaliwan sa edad nga 56 niadtong OKTUBRE 8 tungod sa gihambin nga balatian.
ARNELL TAMAYO
Gawas nga stand-up comedian, si Arnell usa sab ka aktor. Lakip sa iyang acting projects ang classic TV sitcom “Okay Ka, fairy Ko” ug ang 2014 horror-comedy film nga “Maria Leonora Teresa.” Sa wala pa siya nipanaw niadtong OKTUBRE 14 sa edad nga 61, si Arnell na-confine pa sa Lung Center of the Philippines ug nanawagan og blood donors.
ATE GAY
Si Ate Gay o Gil Aducal Morales giisip na nga haligi sa mga comedy bar. Gani, mas una pa siya’ng nisikat ni Vice Ganda. Niadtong Oktubre 15, nakapahigayon pa ni og “living funeral” sa wala pa siya nanamilit sa hingpit niadtong NOBIYEMBRE 1 sa edad nga 55 tungod sa cancer. Nisikat si Ate Gay isip impersonator ni Nora Aunor ug sa iyang comedic mashups sa mga sikat nga kanta.
BOOBAH MONTERO
Si Noel “Boobah” Montero nabantog sa comedy bars nga “Asia’s Trans Dual Diva” tungod sa iyang katakos nga mokanta og pinalaki ug pinababaye. Ni-guest sab siya sa “I Can See Your Voice” isip usa sa mga See-cret Singer sa ABS-CBN. Si Boobah naila sa LGBTQ+ community nga maayong higala. Nitaliwan siya niadtong OKTUBRE 16 sa edad nga 46.
KIRARA KAWAI
Si Rodolfo Rausa Jr., o mas sikat sa pangalan nga Kirara Kawai, ang ikaupat nga komedyante nga namatay sa miaging buwan sa edad nga 47 niadtong OKTUBRE 20. Si Kirara usa ka regular performer ug pioneer sa miaging 20 ka tuig sa mga comedy bar sama sa The Library ug The New Music Box. / Mga litrato gikan sa Instagram, Facebook