Super ka: Mga labing tiguwang sa Hollywood sa aktibo pa

Tan-awa ang pipila sa mga labing tiguwang nga aktor sa Hollywood nga buhi pa. Ang uban nila nagtrabaho pa, aduna say 100 years old na apan mag-gym pa. Sana all!
EVA MARIE SAINT, 102 — Si Eva Marie ang oldest living Academy Award-winning major star sa Hollywood’s Golden Age. Siya ang nidaog nga Best Supporting Actress sa 1954 classic drama “On The Waterfront.” Niadtong 2022 nagsilbi siya’ng voice character sa podcast series nga Radio Play Revival.
DICK VAN DYKE, 100 — Ang legendary comedy actor ug writer nabantog dili lang sa telebisyon ug pelikula apan lakip na sa broadway theater. Matod ni Van Dyke sa podcast ni Ted Danson nga mag-gym pa siya katulo sa usa ka semana bisan sa iyang pangedaron.
CLINT EASTWOOD, 96 — Sa iyang pito ka dekada sa Hollywood, si Eastwood nigawas sa 60 ka mga pelikula diin lakip sa iyang iconic movies ang “Dirty Harry” ug “The Good, The Bad and The Ugly.” Nahimo sab ning direktor sa sobra 40 ka mga pelikula nga naglakip sa 2024 legal thriller “Juror 2.”
WILLIAM SHATNER, 95 — Ang Canadian actor nisikat sa papel nga Captain James T. Kirk sa Star Strek franchise sa telebisyon ug pelikula. Si William ug ang iyang anak parehong Stage 4 cancer survivor niadtong 2024. Sa pagkakaron, si William aktibo isip host sa mga documentary TV series.
DEBBIE PAGET, 93 — Si Debbie mao ang last surviving major cast member sa 1956 epic film “The Ten Commandments” diin siya nidala nga “water bearer” nga si Lilia. Siya sab ang unang leading lady ni Elvis Presley sa pelikulang “Love Me Tender.”
MICHAEL CANE, 93 — Ang legendary award- winning English actor mokabat sa 130 movies ang nahimo gikan sa 1966 film “Alfie” hangtod sa “The Dark Knight” trilogy. Ang katapusan niya ang pelikulang “The Great Escaper” niadtong 2023.
JUDI DENCH, 91 — Si Judi ang usa sa mga Britain’s greatest actresses. Nakuha niya ang atensyon sa masa isip boss ni James Bond sa mga pelikula, gikan sa panahon ni Pierce Brosnan hangtod ni Daniel Craig. Karong 2026, si Judi nakaapil pa isip voice actress sa fantasy film “The Magic Faraway Tree.”
JULIE ANDREWS, 90 — Ang legendary award-winning English actress ug singer sa musical films nga “Mary Poppins” ug “The Sound of Music” niretiro sa pag-arte karon na lang August 2026. Apan aktibo gihapon ni isip voice actress sa Netflix hit drama “Bridgerton.”