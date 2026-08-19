Super ka: Mga legend sa hollywood nga 60 na sa 2026

Tan-awa kon kinsa ang mga Hollywood star nga niabot na sa labing mahinungdanon nga hugna karon sa ilang kinabuhi-- ang mahimong senior citizen.
RICK ASTLEY
Giselebrar sa British pop superstar ang iyang ika-60 nga kasumaran niadtong Pebrero 6. Si Astley nisikat sa iyang 1987 No. 1 hit single nga "Never Gonna Give You Up," "Together Forever," ug 1992 hit ballad “Cry For Help.”
CINDY CRAWFORD
Ang American supermodel, aktres ug two-time Playboy cover girl nag-60 niadtong Pebrero 20. Si Cindy ang `90s fitness pioneer ug unang asawa sa aktor nga si Richard Gere.
JANET JACKSON
Ang usa sa mga best-selling artists of all time opisyal nga niapil sa 60 club niadtong Mayo 16. Si Janet ang kinamanghoran sa 10 ka managsuon nga naglakip sa King of Pop Michael Jackson.
MIKE TYSON
Sa iyang 60th birthday niadtong Hunyo 30, ang legendary heavyweight boxer giregalohan sa iyang asawa og custom cake nga may oversized boxing glove diin may nakasuwat nga “60” ug “Champ.”
JOHN CUSACK
Bag-o lang sab nag-60 ang beteranong American actor niadtong Hunyo 28. Si Cusack nakahimo na og sobra 80 ka pelikula sa Hollywood nga naglakip sa 1997 action hit, “Con-Air.”
MARTINA MCBRIDE
Ang American country singer nisikat sa late `90s diin usa sa iyang biggest hits ang “Valentine” nga collaboration nila sa pop pianist Jim Brickman. Si McBride 60 na niadtong Hulyo 29.
HALLE BERRY
Gihulagway sa African-American beauty ug Oscar winning actor ang iyang 60th birthday niadtong Agusto 14 sa duha ka bulawanong mensahe-- “it’s a privilege to age” ug “grateful to be still here.”
SALMA HAYEK
Ang `90s Hollywood sex symbol walay “gym obsession” ug “no crash diets.” Ang iya lang nga molihok kanunay, dili magpataka og kaon, ug may emotional balance. Ang "From Dusk Till Dawn" actress mag-60 sa Septiyembre 2.
ADAM SANDLER
Ang American actor nisikat sa `90s comedy films sama sa “Billy Madison,” “Happy Gilmore,” ug “Anger Management.” Si Adam nisaad nga mohimo pa og dugang 50 ka mga pelikula sa dili pa siya mopanaw. Si Adam mag-60 sa Septiyembre 9.
KIEFER SUTHERLAND
Ang Canadian award-winning actor unang nisikat sa iyang teenage movies nga “Stand By Me,” “The Lost Boys,” ug “Young Guns” niadtong dekada 80. Sa December 21, si Kiefer opisyal na nga senior citizen.