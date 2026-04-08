Super Ka: Mga migradwar sa high school nga with honors

Sila ang mga young celebrity sa showbiz nga luyo sa ilang ka-busy, wala gyud nila pasagdi ang ilang pag-eskuwela. Ug dili lang sila basta nigradwar kondi mga achiever pa! Sa tanang mga nigradwar ug mogradwar karong tuiga, congrats!
SOFIA PABLO, 19
Top 14 overall out of 357 students ug Top 4 sa ABM Strand si Sofia dihang nigradwar ni sa senior high school sa UST Angelicum College. Ang Kapuso actress mao sab ang Blessed Jordan of Saxony General Excellence Awardee. Photo: Instagram
JILLIAN WARD, 21
Si Jillian nigradwar sa senior high school with highest honors ug No. 1 sa ilang klase sa Homeschool of Asia Pacific. Nakadawat ni og multiple awards sa Excellence in Computer, Music, Arts, Foreign Language ug Critical Thinking Award. Photo: Facebook
CARMELLE COLLADO, 18
Ang Tawag ng Tanghalan: The School Showdown Grand champion nga si Carmelle nigradwar with honors sa senior high school sa King Thomas Learning Academy sa Camarines Sur. Nakadawat sab ni og Service Award. Photo: Star Magic
ELIZA BORROMEO, 18
Kon sa Pinoy Big Brother daghan siya og basher apan sa eskuwelahan napuno siya sa mga pagdayeg tungod sa iyang academic achievement. Si Eliza nigradwar with high honors sa senior high school sa Holy Rosary Academy sa Las Pinas City Photo: Star Magic
MARCO MASA, 18
Nakumpleto ni Marco ang junior high school with honors sa Pleasant Mount School diin siya mao say Athletic Awardee isip chess champion ug Amazing Attitude Awardee. Si Marco Grade 12 karon sa Our Lady of Fatima University sa Antipolo city. Photo: GMA
LIME ARANYA, 20
Ang Sparkle young artist nigradwar with honors sa senior high school sa Mizpah Community Christian Academe sa Bacoor City, Cavite. Si Lime Aranya Dean’s Lister sab karon sa Saint Francis of Assisi College nga may General Average nga 1.72. Photo: GMA
BRENT MANALO, 28
Dili lang Big Winner apan si Brent usa sab sa most academically accomplished housemate sa Pinoy Big Brother isip class valedictorian sa high school ug Cum Laude sa kursong Advertising Management sa De La Salle University. Photo: Facebook
RALPH DE LEON, 25
Si Ralph usa ka consistent honor gikan elementary hangtod high school ug gradwado sa Bachelor of Science in Management Engineering sa Ateneo De Manila University. Siya sab ang team captain sa Judo sa Ateneo. Photo: Tiktok