Super ka: Mga music icon nga mitaliwan na sa hilom

Sila ang mga music icon nga sa hilom nitaliwan na. Hilom sanglit wala kaayoy balita sa ilang pagkamatay. Busa isip yukbo, nia ang ilang mga natampo sa musika ug pipila sa mga detalye sa ilang pagpanaw.
DONNY GERRARD
Ang 1972 iconic hit nga “Wildflower” gipasikat sa Canadian band nga Skylark nga gikanta sa ilang lead vocalist nga si Donny Gerrard. Ang ilang founding keyboardist si David Foster. Si Donny mao sab ang nikanta sa soundtrack sa pelikula nga St. Elmo’s Fire (For Just A Moment) nga gi-composed ni Foster. Nipanaw ni sa edad nga 75 tungod sa cancer niadtong Pebrero 3, 2022./ YouTube
CLAUDINE LONGET
Si Claudine ang nagpasikat sa “Who Broke Your Heart” niadtong 1973. Apan ang iyang popularidad naputol human aksidente niyang napusilan ug napatay ang iyang uyab niadtong 1976. Si Claudine nipanaw sa edad nga 84 niadto lang Mayo 14, 2026 diin iyang nailo ang tulo niya ka mga anak sa legendary singer nga si Andy Williams./ YouTube
CHUBBY TAVARES
Si Antone “Chubby” Tavares ang lead vocalist ug co-founder sa Grammy-winning R&B family group nga “Tavares.” Pipila sa ilang classic hits ang “Hard Core Poetry” (1974), “Abra-Ca-Dabra Love You Too” (1982) ug “A Penny For Your Thoughts” (1982). Si Chubby nitaliwan sa edad nga 81 niadtong November 29, 2025. / Facebook
MICHAEL JOHNSON
Siguradong pamilyar mo sa iyang mga kanta sama sa “Bluer Than Blue” ug “Doors” niadtong 1978 nga gisundan sa iyang biggest hit nga “I’ll Always Love You.” Si Johnson kaupat gioperahan sa kasingkasing ug nasakit sa baga sa wala pa nabugtoan sa edad nga 72 niadtong July 25, 2017. / thecurrent.org
DAVID CASTLE
Unang nisikat ang American singer-songwriter sa “Ten To Eight” ug “The Loneliest Man on the Moon” nga parehong gi-released niadtong 1977. Si David katulo nakasal apan wala makabaton og anak. Gibawian ni sa iyang kinabuhi tungod sa cancer sa edad nga 66 niadtong May 8, 2019. / Facebook
SUE THOMPSON
Ang American pop singer nabantog sa iyang million-selling 1961 hits nga “Sad Movies (Make Me Cry)” ug “Norman” ug 1962 classic favorite “Have A Good Time.” Si Sue namatay sa edad nga 96 niadtong September 23, 2021 gumikan sa kumplikasyon sa Alzheimer’s. / pvtimes.com
MIKE FRANCIS
Ang Italian singer-composer unang naila sa 1984 hit nga “Survivor” ug sa collaboration nila ni Amii Stewart nga “Friends.” Gisundan ni sa “Suddenly Back To Me” ug “Let Me In.” Si Francesco Puccioni sa tinuod nga kinabuhi nakabsan sa lung cancer sa edad nga 47 niadtong Enero 30, 2009. / Instagram
RANDY VANWARMER
Ang “Just When I Needed You Most” ang biggest hit ni Randy Vanwarmer nga nag-No. 4 sa US Billboard niadtong 1979. Ang kanta inspired sa iyang lovelife. Ang American singer-songwriter nipanaw sa sakit nga leukemia sa edad nga 48 niadtong Enero 12, 2004. / Wikipedia