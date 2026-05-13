Super ka: Mga ‘One-Hit Wonders’ sa pinoy music

Sila ang mga gitawag nga “one-hit wonders” sa Original Pilipino Music (OPM) o kadtong mga nakahimo og pangalan sa OPM tungod lang sa usa ka kanta. Samtang ang uban nila nakalimtan na, apan aduna say pipila nga nagpabilin pa. Nakahinumdom pa ba mo nila?
THE WEEDD
“Anong paki mo sa long hair ko?” Gipasikat ni sa bandang The Weedd niadtong 1995 nga gikan sa ilang self-titled album sa Universal Records. Ang ilang kanhi bokalista nga si Oinky Panganiban dili na aktibo sa recording apan ang iyang tingog maoy buhing handumanan sa classic reggae. / Photo: YouTube
MICHAEL LAYGO
Si Michael Laygo ang nagpasikat sa kantang “Minahal Kita” niadtong 1996. Apan mao ra sab ni ang iyang hit. Si Laygo nagbase na karon sa Las Vegas, Nevada ug aktibo isip lead singer sa grupo’ng Society of Seven. Ang iyang misis nipanaw niadtong 2018 tungod sa meningitis./ Photo: Facebook
ALLONA
Si Allona o Allona Villanueva ang naila kaniadto nga “Toni Braxton of the Philippines.” Siya ang nagpasikat sa 1994 hit single “Someone’s Always Saying Goodbye” nga gi-composed ni Vehnee Saturno. Si Allona aktibo gihapon sa mga gig apan dili na sa mainstream. Photo: Facebook
DAN HENRY
Ang “Dan Henry” ang pangalan sa Filipino musical duo nilang Danee Samonte ug Henry Toribio. Nisikat sila sa ilang 1981 hit single nga “20 Minutes Before Take-Off.” Si Toribio nipanaw na niadtong 1988 samtang si Samonte aktibo karon isip usa ka concert producer. / Photo: Shazam.com
CHAD BORJA
Ang “Ikaw Lang” ang hit single ni Chad Borja niadtong 1992 nga gi-composed sa mga Cebuano nga silang Boogie ug Barney Borja. Apan wala na ni masundi pa. Si Quintin Singson Jr. sa tinuod nga kinabuhi aktibo gihapon isip performer. Niadto lang Abril 29, si Chad ang usa sa guests ni Joey Albert sa Manila./ Photo: Instagram
THE ADVISORS
Ang “Yugyugan Na” ang 1977 signature hit sa funk disco band nga The Advisors nga nagpasikat sa “Manila Sound” era. Apan ang bokalista sa The Advisors nga si Ting Bernabe nga unang nagpasikat ning kantaha namatay na. Nisikat sab ang cover ni Karl Roy ug sa iyang bandang P.O.T. niadtong 1990s. Apan si Karl Roy nipanaw na sab. Photo: YouTube
MARC VELASCO
Si Marc Velasco nisikat sa iyang acoustic ballad nga “Ordinary Song” niadtong 1998 sa Sony Music. May gi-released ni nga bag-ong single, “Masaya Ka Na Ba” niadtong 2022 ug naka-perform sab ni sa Wish 107.5. Apan ang “Ordinary Song” ang nag-inusara niyang biggest hit. / Photo: YouTube