Super ka: Mga paboritong modaug sa Miss Universe PH 2026

Ilailaha ang pipila sa mga title favorite sa umaabot nga Miss Universe Philippines 2026 Coronation Night sa SM Mall of Asia Arena karong Sabado, Mayo 2. Usa kaha nila ang makoronahan nga bag-ong reyna o may laing kaanyag ang surpresang mosidlak ning gabhiona? Abangan!
* BELLA YSMAEL, 29 (Taguig) — Si Bella ang 1st Runner-up ni Rabiya Mateo sa Miss Universe Philippines 2020. Pag-umangkon siya ni Miss Universe 1973 Margie Moran ug apo sa aktres nga si Marita Zobel. Base sa swimsuit ug voting results, si Bella ang usa sa may kinatas-an og score sa uwahing ihap.
* BEA MILLAN- WINDORSKI, 24 (La Union) — Ang Filipino-American beauty queen ang usa mga best performing delegate karon sa Miss Universe Ph 2026. Si Bea ang “fan favorite” nga modaug sa titulo tungod sa iyang international pageant experience. Si Bea ang Miss Earth USA 2024 ug Miss Earth Water 2024.
*NICOLE BORROMEO, 25 (Cebu Province) – Dili sab mabangbang ang track record ni Nicole sa beauty pageant isip 2022 Binibining Pilipinas International ug 2023 Miss International 3rd runner-up. Siya sab ang 2019 Sinulog Festival Queen ug 2019 Reyna ng Aliwan winner.
* APRIEL SMITH, 29 (Cebu City) — Si Apriel ang laing pambato sa Sugbo kinsa nakaapil na sa Miss Universe Philippines 2020 (top 16) ug Binibining Pilipinas 2016 (Top 15). Siya sab ang 2017 Binibining Cebu winner. Base sa mga pageant observer, si Apriel ug Nicole Borromeo parehong strong contenders since day 1.
* JACQUELINE GULRAJANI, 31 (Tacloban) — Ang Filipina-Indian beauty queen, TV host ug aktres gradwado sa University of the Philippines ug naila nga maayo manabi. Usa siya sa gipaabot nga magpakita og labok sa Q and A. Pipila sa mga analyst ang nibutang ni Jacqueline sa Top 3 base sa critical rounds ug closed-door interview.
* ROXIE BAEYENS, 29 (Baguio) — Si Roxie ang giila nga star power isip sakop sa Cornerstone Entertainment ug GMA Sparkle nga may screen name nga Roxie Smith. Si Roxie ang 2020 Miss Philippines Earth ug dihang iyang girepresentar ang Pilipinas sa 2020 Miss Earth, siya ang napili nga Miss Earth Water. / Mga litrato gikan sa Instagram