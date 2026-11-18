Bisan kaniadto pa, wala pa ni silang Sofronio Vasquez ug Carmelle Collado, aduna nay mabulukon nga kasaysayan sa pagdaog ang mga OPM artist sa mga international song competition. Ganahan kang masayod kon kinsa sila? Nia ang mga nabantog nga kalampusan sa mga nangaging dekada.
PILITA CORRALES
Ang Asia’s Queen of Songs ang labing unang Pilipino nga nakadaog og international award isip Best Performer o Best Interpreter atol sa 1st Tokyo Music Festival niadtong 1972. Lakip sa iyang gipilde ang mga sikat nga international artists sama nilang Olivia Newton-John ug Paul Williams.
HAJJI ALEJANDRO
Kon hisgutan ang labing taas nga pasidungog nga nadawat sa usa ka OPM artist sa international competition, si Hajji Alejandro ang labing unang nakakuha niini isip Grand Prize winner sa 1st Seoul Int’l Song Festival niadtong 1978 sa kantang “Kay Ganda Ng Ating Musika.”
REGINE VELASQUEZ
Human nidaog sa Ang Bagong Kampeon niadtong 1984, si Regine ang gipadala sa Pilipinas ngadto sa Asia Pacific Singing Contest niadtong December 1989 sa Hong Kong diin siya sab ang nagkampiyon. Iyang gikanta ang “And I Am Telling You I’m Not Going” ug “You’ll Never Walk Alone.”
IVY VIOLAN
Si Ivy Violan ang adunay kinadaghanan og daog sa international song festivals. Si Ivy may 11 ka top awards gikan sa nagkalainlaing song competitions sa Asia ug Europe. Sa maong ihap, 7 niini puros Grand Prize sama sa 4th Int’l Midnight Sun Song Festival niadtong 1991 sa Finland ug sa 1992 Asean Song Festival sa Thailand.
DULCE
Ang garbo sa Sugbo nga si Dulce kaduha nagkampiyon sa mga dagkong singing contest abroad. Una, sa 4th Asian Singing Competition sa Hong Kong niadtong 1979 diin iyang giawit ang “Ako Ang Nasawi, Ako Ang Nagwagi,” ug ang ikaduha sa Asia-Pacific Singing Contest sa Hong Kong niadtong 1988 sa kantang “Memory.”
DIDITH REYES
Nisikat si Didith Reyes tungod sa iyang kadaugan sa 1977 Tokyo Music Festival diin lakip sa iyang gipukan ang Brazilian singer nga si Morris Albert nga nagpasikat sa kantang “Feelings.” Gikanta ni Didith ang Japanese version sa “Araw-Araw, Gabi-Gabi.” Iyang nakuha ang Gold Prize ug Best Performer award.
JOSEPHINE “BANIG” ROBERTO
Si Banig ang una ug bugtong Pilipino nga nakadaog isip Junior Vocalist Grand Champion sa edad nga 10 sa sikat nga American talent competition nga International Star Search niadtong 1989. Si Banig nagbase karon sa Los Angeles, California ug aktibo gihapon isip mag-aawit.
SMOKEY MOUNTAIN
Ang kanhi vocal group nga Smokey Mountain nga gimugna ni Ryan Cayabyab ang labing unang Pinoy nga nakadaog og Grand Prize sa Tokyo Music Festival niadtong 1992 sa kantang “Paraiso.” Mao sab ni ang nagsilbing katapusang edisyon sa maong festival human sa 20 katuig.