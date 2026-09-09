Super ka: Mga pinoy nga senior citizen na sa tuig 2026

Sila ang mga Philippine celebrity nga natawo sa tuig 1966 ug opisyal na nga mga senior citizen sa 2026. Nia ang pipila sa ilang mga pahayag karon nga mga edaran na.
SHARON CUNETA (January 6)
Dili matukib ang kalipay sa Megastar dihang iyang nadawat ang senior citizen ID nga iyang gi-post sa social media. “Heto na siya!... Aging, my friends, is a privilege! Thank you, Lord.”
DAN FERNANDEZ (January 14)
Sa Instagram, gihulagway sa actor-politician ang iyang personal philosophy sa senior years nga, “Age doesn’t define me-- my energy does.”
JOSE MANALO (February 12)
Ang Eat Bulaga TV host wala pay duha ka tuig sukad nagpakasal sa iyang long-time partner nga mas manghod niya og 21 katuig. Pasiaw pa sa komedyanteng aktor, “life begins at 60.”
RISA HONTIVEROS (February 24)
Sa wala pa nahimong pulitiko, si Senador Risa unang naila sa teatro ug maoy unang ni-record sa kantang “Tanging Yaman.” “Sixty na po ako, mukha lang 59 no?” komedya pa niya.
SNOOKY SERNA (April 4)
Mas prayoridad sa aktres ang inner peace ug emotional strength. Si Snooky aktibo gihapon sa showbiz ug isip sakop sa Iglesia ni Cristo.
RICHARD GOMEZ (April 7)
Alang sa actor-politician-athlete, “age is just a number” ug imbes mohinay, matod ni Richard nga mas dapat doblehon ang disiplina sa panglawas ug pag-alagad sa katawhan.
MYRNA CASTILLO (May 1)
Ang `80s sexy star nihulagway sa iyang kinabuhi karon “as a time of stability and calm.” Proud sab si Myrna nga sa iyang edad karon wala pa siyay giparetoke.
WILLIAM MARTINEZ (May 31)
Ang kanhi matinee idol na-stroke na niadtong 2010 mao nga mas gipili niya ang kinabuhi nga layo sa pressure sa showbiz. Dili sab siya active sa social media.
JOHN ARCILLA (June 24)
Dako ang pasalamat sa aktor nga sa edad nga 60, gibuligan siya sa kahitas-an og mabulukon nga career sa showbiz ug panglawas nga puno sa kalagsik.
AGOT ISIDRO (July 20)
Sa Instagram post, gihulagway sa singer-aktres ang yugto karon sa iyang kinabuhi nga, “genuinely the best time of her life.” Si Agot nagpabilin nga single ug walay anak.
JAMIE RIVERA (August 29)
Ang inspirational diva aduna nay arthritis. “Kapag hindi mo inalagaan ang sarili mo puwede ka ma-disable,” ni Jamie sa interbyu sa ABS-CBN.
ARIEL RIVERA (September 1)
Himsog gihapon ang panglawas sa kanhi premier balladeer. Kon si Ariel ang pangutan-on, mas kuntento siya sa simpleng kinabuhi kauban ang pamilya.
BONG REVILLA (September 25)
Luyo sa iyang aktibo nga lifestyle, ang actor-politician gioperahan na sa bato sa kidney, gallbladder ug achilles tendon. Si Bong nasakit sab kaniadto sa Covid.
NONIE BUENCAMINO (November 28)
Ang character actor naila nga active cyclist sama sa mountain biking nga maoy iyang sekreto nga himsog gihapon. Aktibo sab sila sa iyang misis sa adbokasiya sa mental health.
POPS FERNANDEZ (December 12)
Ang concert queen magselebrar sa iyang 60th birthday ug 40 years in show business sa concert nga giulohan og POPS sa November 26 sa Newport Performing Arts Theatre.