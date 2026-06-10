Super Ka: Mga ulitawo nga guwang sa showbiz

Sila ang pipila sa mga “most eligible bachelor” karon sa entertainment. Apan kon ngano nga nagpabilin sila’ng single ug walay anak luyo sa ilang pangidaron, nia ang ilang estorya:
RICO BLANCO, 53
Daghan nga nahimong girlfriend ang OPM icon nga si Rico Blanco sa showbiz sama nilang KC Concepcion ug Maris Racal. Apan kon ngano’ng wala siyay gipakaslan ug way anak? Matod niya sa guesting sa TV show ni Matteo Guidicelli, “because he believes that a person can live a full and meaningful life even without having kids.”
LEONARDO DE CAPRIO, 51
Ang Titanic star nagkanayon sa interbyu sa Rolling Stone nga nadismaya siya sa kahimtang sa kalikupan mao nga nagduhaduha siya makabaton og pamilya. Apan base sa Starmagazine.com nga bukas na karon ang aktor nga magka-baby sa iyang 27-anyos nga model girlfriend nga si Vittoria Caretti.
RAYMOND BAGATSING, 58
Ang Filipino actor walay asawa ug anak tungod sa giingong “childhood trauma and failed marriages.” Si Bagatsing puros pakyas ang kaminyuon. Una, sa aktres nga si Lara Fabregas ug ikaduha, sa 60-anyos nga US-based columnist nga puros nipauli sa annulment human lang sa usa katuig.
BASIL VALDEZ, 74
Ang legendary OPM hitmaker gihulagway nga “very private” sa iyang personal nga kinabuhi. Apan base sa mga online source ug music circle nga single si Basil Valdez ug wala gidungog nga may anak. Niadtong dekada 80 natsismis siya ni Leah Navarro apan pareho nila ning gihimakak.
KEANU REEVES, 61
Sukad nakuhaan ang girlfriend ni Keanu Reeves nga si Jennifer Syme kinsa namatay sa car accident niadtong 2001, ang aktor sa “John Wick” movies wala na maminyo. Ang iyang karelasyon karon ang virtual artist nga si Alexandra Grant sukad pa niadtong 2019, apan pareho silang walay anak.
AXL ROSE, 64
Ang bokalista sa Guns N’ Roses nakasal niadtong 1990 sa anak ni Don Everly sa “Everly Brothers” nga si Erin Everly, apan nipauli sa annulment human lang sa siyam ka buwan. Ang “Sweet Child O’ Mine” singer-songwriter single ug walay anak.
DAVID LEE ROTH, 71
Si David Lee Roth ang bugtong sakop sa original nga Van Halen nga wala makasal ug way anak. Matod sa rock vocalist nga sa 20 katuig sa Van Halen, “he slept with every pretty girl with two legs.” May mga ni-claim nga siya ang ilang biological dad apan wala siya’y giangkon bisag usa.
JOSH GROBAN, 45
Si Josh Groban nirason sa usa ka interview sa YouTube nga mas prayoridad niya kaniadto ang iyang music career. Hinuon, officially engaged na siya karon sa aktres nga si Natalie McQueen, 36. Aduna siyay gisuportahan nga mga bata pinaagi sa iyang “Find Your Light Foundation.”
MON CONFIADO, 58
Ang Filipino actor walay biological kids ug wala sukad makasal. Apan sa Facebook page sa Today’s Update gihulagway nila si Mon Confiado nga usa ka `devoted father’ ngadto sa mga anak sa iyang kanhi partner nga si Ynez Veneracion. / Mga hulagway gikan sa Instagram