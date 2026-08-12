Base sa The World Health Organization, ang kaso sa global cancer posible nga mas motaas pa gikan sa 20.6 million ngadto sa 35 million sa tuig 2050. Tungod ni sa mga gipangkaon, lifestyle ug genetics. Sa Hollywood, nia ang pipila sa mga naila nga vegetarian ug vegan nga dili mokaon og animal products apan naigo gihapon sa maong sakit.
MICHAEL BOLTON
Si Michael Bolton vegetarian sulod na kapin sa lima ka dekaada. Dili siya mokaon og karne, manok, ug isda aron mapreserbar ang iyang tingog. Apan nausab ang iyang diet dihang na-diagnose ni og “glioblastoma” niadtong 2023 nga usa ka matang sa brain cancer. Natangtang na hinuon ang iyang tumor apan ang maong sakit giingong walay kaayuhan.
JESSIE J
Ang Price Tag hitmaker kanhi vegetarian ug vegan, apan niadtong 2023 nibalik siya’g kaon og karne tungod kay maoy gipangalaan sa iyang gisabak. Niadtong June 2025 na-diagnose ni og stage 1 breast cancer. Sa pagkakaron negatibo na siya sa maong sakit. Wala na sab siya mobalik sa pagka-vegetarian ug vegan.
LINDA MCCARTNEY
Si Linda McCartney ang “historic pioneer of the vegetarian movement” ug “global icon for animal rights” sulod sa miaging pila ka dekada hangtod na sa iyang pagpanaw niadtong 1998 tungod sa breast cancer. Apan luyo sa maong hitabo, wala ni makapausab sa baroganan sa iyang bana ug The Beatles member Paul McCartney, 84, kinsa nagpabilin nga vegetarian hangtod karon.
ROBIN GIBB
Sa katapusang mga dekada sa iyang kinabuhi, si Robin Gibb naila nga strict vegan ug zero alcohol intake. Ang sakop sa Bee Gees namatay niadtong 2012 tungod sa komplikasyon sa colorectal ug liver cancer. Apan gihulagway ni nga “congenital” ug walay koneksyon sa iyang early rock-and-roll lifestyle. Ang iyang twin brother nga si Maurice Gibb namatay sab sa twisted intestine niadtong 2003.
GEORGE HARRISON
Ang The Beatles guitarist nibiya sa pagkaon og karne niadtong 1966 human iyang gisagop ang kultura sa mga Indian nga may kalambigitan sa Hinduism. Apan bisan sa iyang healthy vegetarian diet ug spiritual lifestyle, wala ni moundang sa iyang pagkahinabako. Una siyang na-diagnose og throat cancer niadtong 1997, dayon lung cancer ug brain tumor. Si George nipanaw niadtong 2001 sa edad nga 58.
BOB MARLEY
Ang Hari sa Reggae nag-vegetarian human ni nagpa-convert sa Rastafari movement niadtong 1966. Apan niadtong 1977 si Bob Marley na-diagnose og skin cancer. Wala siya mosugot nga putlon ang dakong tudlo sa iyang tiil nga dunay cancer kay matod niya supak sa ilang tinuohan. Si Marley namatay niadtong 1981 sa edad nga 36 human nikamang ang cancer sa iyang lawas.