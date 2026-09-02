Super ka: Music Legend sa Hollywood nga bungol na

Nasayod ka ba kon kinsa sa mga legendary musician ang may problema na sa pandungog? Ilailaha sila sa mosunod nga artikulo:
HUEY LEWIS, 76
Bungol ang parehong dunggan sa singer nga si Huey Lewis tungod sa komplikasyon sa Meniere’s disease, usa ka inner ear disorder nga maoy nagtukmod niya nga moretiro sa live performance niadtong 2018. Si Huey naila sa kantang “Do You Believe in Love” ug “Cruisin” (duet nila ni Gwyneth Paltrow). Usa sab siya sa supergroup nga nikanta sa 1985 hit “We Are The World.”/ Photo: Instagram
PHIL COLLINS, 75
Ang problema ni Phil Collins mao ang iyang wala nga dunggan nga iyang gibasol sa iyang viral infection ug stress. Ang diagnosis sa doktor nga usa ni ka “sudden sensorineural hearing loss.” Gawas sa hearing aids, si Collins nagsul-ob sab og in-ear monitors alang sa iyang studio recording ug public engagement. / Photo: Instagram
ERIC CLAPTON, 81
Gibutyag ni Eric Clapton sa interbyu sa UK station BBC Radio 2 nga may problema na sa pandungog ang pareho niyang dunggan ug nagsalig na lang siya sa hearing aids. Iyang gibasol ang pila ka dekada niyang tinukaray duol sa mga dagkong amplifier sa stage nga maoy nakaingon sa iyang pagkabungol. / Photo: Facebook
WHOOPI GOLDBERG, 70
Ang iconic comedian, actress ug singer nagsugod og gamit og hearing aids niadtong 2012 pa nga iyang gianunsiyo sa usa ka charity event sa Starkey Hearing Foundation. Iyang gibasol ang pagpunay niya og paminaw og kusog nga tukar nga maoy naka-damage sa iyang eardrums. Si Whoopi nisikat sa pelikulang “The Ghost” (1990) ug “Sister Act” (1992). / Photo: Instagram
NEIL YOUNG, 80
Ang hearing problem ni Neil Young mao ang severe tinnitus (a constant ringing in the ears) ug hyperacusis (extreme sensitivity to loud sound). Wala hinuon siya magsul-ob og hearing aids apan sama ni Phil Collins, nigamit siya og in-ear monitors sa iyang mga show. Nadaot ang iyang dunggan niadtong 1991 dihang nag-mix siya sa iyang live concert album nga “Weld With Crazy Horse.”/ Photo: musikexpress.de
LUDWIG VAN BEETHOVEN, 56
Kinsay magtuo nga bungol sab ang legendary German composer ug pianist nga si Beethoven kinsa nisikat niadtong late 18th ug 19th centuries? Hangtod karon gihulagway ni sa mga historian nga “medical mystery.” Pipila sa mga pathologist ang niingon nga may “Paget’s disease” si Ludwig nga usa ka sakit sa bukog nga sagad makaapekto sa “auditory nerve.”/ Photo: nashvillesymphony.org
BTS MEMBER “V”, 30
Niadtong Agusto 12, 2026, gibutyag ni BTS member V nga bungol na ang iyang tuo nga dunggan. “If the hearing in my left ear is at 100%, it’s only about 30 in my right,” sey pa niya sa iyang live broadcast sa YouTube. Wala niya gisulti ang medical cause apan matod sa K-pop singer nga nigrabe ni atol sa iyang military training. Wala siya mag-hearing aids apan duna siyay in-ear monitors. / Photo: Instagram