Super ka: Out and Proud: Mga celebrity ug ang ilang partner

Giselebrar karong adlawa, Huwebes, October 8, ang International Lesbian Day. Isip yukbo sa ilang kamatinud-anon ug natampo sa industriya, nia ang pipila sa mga "lesbian couple" sa showbiz nga inspirasyon karon sa LGBTQ+ community.
JODIE FOSTER UG ALEXANDRA HEDISON
Si Jodie Foster nakasal sa accomplished American photographer ug kanhi aktres nga si Alexandra niadtong Abril 2014. Apan nagpabilin silang low-profile bisan sa ilang kaminyuon. Ang Oscar-winning actress unang nipublikar sa iyang sekswalidad atol sa iyang pagdawat sa Cecil B. Demille Award sa Golden Globe Awards niadtong Enero 2013. Photo: Instagram
JAKE ZYRUS UG CHEESA LAURETA
Sama ni Jake Zyrus, ang iyang bag-ong girlfriend karon usa sab ka singer. Si Jake ug Cheesa Laureta nagkaila dihang nahimong finalist ang dalaga sa The Voice sa Amerika niadtong 2012. Opisyal nilang gianunsiyo ang ilang relasyon niadtong 2024 nga gihulagway ni Jake (kanhi Charice Pempengco) nga “deeply fulfilling.” Photo: Instagram
KLARISSE DE GUZMAN UG TRINA REY
Upat katuig nga gitago sa singer nga si Klarisse ang relasyon niya ni Trina. Apan niadtong Abril 2025 isip celebrity housemate sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition, dinhi gikumpisal ni Klarisse ang iyang sekreto. Giselebrar nila ang ilang ika-5 nga anibersaryo niadtong Enero./ Photo: Instagram
PAT LASATEN UG AGNES REOMA
Si Pat (keyboardist) ug Agnes (bassist) parehong mga sakop sa bandang Ben&Ben. Ang ilang estorya makita sa music video sa kantang “Paninindigan Kita” nga naghubit sa ilang “real-life experiences, fears and ultimate courage” nga moladlad sa kamatuoran. Si Pat ug Agnes gikasal sa Los Angeles, California niadtong November 2024. Photo: Instagram
KRISTEN STEWART UG DYLAN MEYER
Sukad gipublikar sa Twilight actress Kristen Stewart ang iyang sexuality niadtong 2010, puros na babaye ang iyang gipang-date. Si Kristen ug Dylan Meyer kinsa usa sab ka aktres ug screenwriter nakasal niadtong 2025 human sila na-engage niadtong 2021. Photo: People, Getty
ANGEL AQUINO UG MALOU SEVILLA
Unang giangkon ni Angel Aquino ang bahin sa iyang sekswalidad sa programang "The Daily Dish" sa Bilyonaryo News Channel niadtong September. Wala hinuon siyay gisulti kon unsay label aduna sila ni Direk Malou Sevilla apan base sa mga showbiz report nga “open secret” ang ilang relasyon. Ang duha giingong nagkasuod sa FPJ Ang Probinsyano. Photo: ABS-CBN