Super ka: Retro Sound: One-Hit wonder sa dekada `80

Tungod kay trending karon ang Retro `80s, nia ang pipila sa mga kanta nga nitatak sa maong dekada. Sila ang mga gitawag nga “one-hit wonder” nga nahanaw lang sab dayon human nakapasikat og usa ka kanta. Unsay imong mahinumdoman niining mga tukara?
“MICKEY” by Toni Basil (1981) — Ang Mickey or Hey Mickey orihinal nga gi-record sa English rock band nga “Racey” niadtong 1979 ug gi-cover sa American singer nga si Toni Basil. Ang Mickey ang No. 6 sa 100 Greatest One Hit Wonders of the `80s.
“TARZAN BOY” by Baltimora (1985)— Seguradong pamilyar ka aning kantaha nga debut single sa Italian-based act nga Baltimora. Apan “dummy” ra ni sila sa Italian producer ug composer nga si Maurizio Bassi kinsa maoy gyuy nikanta sa Tarzan Boy.
“MAJOR TOM” by Peter Schilling (1982)— Ang new wave song sa German singer-songwriter Peter Schilling inspired sa iconic 1969 song nga Space Oddity ni David Bowie. Ang Major Tom nag-No. 14 sa 1983 US Billboard Hot 100.
“(I JUST) DIED IN YOUR ARMS” by Cutting Crew (1986)— Ang debut single sa English rock band nga Cutting Crew mao ang ilang biggest hit. Nag-No 1 ni sa 16 ka mga nasod lakip na sa Amerika, Canada, Finland ug Norway.
“PUTTIN’ ON THE RITZ” by Taco (1982) — Ang 1930 classic hit gihatagan og bag-ong version sa Dutch singer nga si Taco Ockerse nga nahimong global hit ug nag-No. 4 sa US Billboard Hot 100 niadtong 1983.
“ELECTRIC AVENUE” by Eddy Grant (1983)— Ang new wave ug synth-pop single nga Electric Avenue ang signature hit ni Eddy Grant nga nakakuha og platinum status ug nominasyon sa Grammy Award niadtong 1984.
“TAKE ON ME” by A-ha (1985)— Ang Take On Me gikan sa debut album sa Norwegian synth-pop band nga A-ha. Niadtong 2023, ang Take On Me ang No. 26 sa all-time 500 Best Pop Songs sa Billboard Hot 100.
“99 LUFTBALLONS” by Nena (1983)— Ang anti-war protest song sa West German pop group nga Nena ang usa sa mga “defining pop tracks” niadtong 80s. Ang Luftballons nag-No. 1 sa tibuok Europe, Amerika, Japan ug uban pang mga nasod.
“RUMORS” by Timex Social Club (1986)— Ang Rumors ang debut single sa Timex Social Club nga nag-Top 10 sa Billboard Hot 100. Apan taliwa sa ilang popularidad, nakadesidir sila nga magbuwag tungod sa internal conflicts.
“TALKING IN YOUR SLEEP” by The Romantics (1983) — Ang maong awit nag-No. 3 sa Billboard Hot 100 niadtong 1984. Apan wala na manimaho ang nisunod nila'ng mga komposisyon. Hinuon, aktibo pa gihapon sila hangtod karon.