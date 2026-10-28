Super ka: Sine Sindak: P100 ra ang pulta hangtod na sa kalagkalag

Ang Sine Sindak: The 7th Cycle usa ka tinuig nga horror film festival exclusive sa SM Cinema isip tipik sa Halloween celebration. Ang festival nagsugod gahapon, Oktubre 28, hangtod sa Nobiyembre 3, 2026, sa barato nga pulta nga P100 kada ticket. Ang mosunod mao ang pito ka mga pelikula sa Sine Sindak nga showing na sa tanang SM Cinema.
VHS (Viva Horror Stories)
— Ang VHS ang nag-inusara nga Pinoy horror movie sa lineup sa Sine Sindak. Usa ni ka 3-in-1 horror anthology.
Ang una mao ang “Dasal” nga gibidahan ni Sachzna Laparan kinsa nidala sa papel nga cheerleader; ikaduha ang “Spoiled” nga gidala nilang McCoy de Leon ug Ella Cruz nga nagpakita sa tam-is nga pagminahalay apan duna diay ngitngit nga sikreto. Ug ang ikatulo, ang “Wish” nilang Sarah Lahbati ug Kit Thompson isip magtiayon.
Apan imbes mga multo o aswang, ang pelikula nagpakita nga ang tinuod nga dapat kalisangan mao ang ngil-ad nga batasan sa tawo. Ang pelikula sa direksyon ni Darryl Yap.
APP THE HORROR
— Usa ka South Korean anthology film nga adunay 6 ngadto sa 7 ka managlahing minugbo nga estorya sulod sa usa ka tibuok salida. Naghubit sa usa ka misteryusong horror mobile app nga kon ma-install sa phone, makapadani og mga multo ug mga dautang espiritu.
CRAWLERS
— Gi-lockdown sa kapulisan ang tibuok building tungod sa pagkuyanap sa mga lawalawa. Natanggong ang mga nag-abang nga walay signal, walay kuryente ug walay kontak sa gawas. Kinahanglan nilang makig-away gamit ang mga improvised nga armas aron mabuhi. Ang Hollywood movie nga Crawlers gikan sa producers sa John Wick.
NEVER AFTER DARK
— Ang Japanese psychological horror film bahin sa usa ka psychic o medium nga gi-hire aron mohimo og exorcism sa usa ka taw-an nga balay. Apan iyang nadiskubre nga dili ang mga patay, kondili ang mas brutal ug kuyaw nga pwersa sa mga buhing tawo ang anaa sa sulod sa balay.
THE INFLUENCER PROJECT
— Ang pelikula inspired sa The Blair Witch Project nga gigamitan og estilo nga daw tinuod ka nga nagtan-aw og footage, apil na ang pagpakita sa interface sa Instagram ug live stream sa screen. Apan ang dokumentaryo nahimong dugoon nga piraso sa ebidensiya.
CERITA LILA
— Ang Cerita Lila usa ka Indonesian film nga buot ipasabot “The story of Lila” nga naghubit sa kaluhang mga bata nga gibuwag sa usa ka makalilisang nga trahedya sa pamilya. Rated R-16 ang pelikula sa Pilipinas tungod sa mga dugoon ug sensitibo nga tema sa pag-abuso sa pamilya.
PHI PHONG:
THE BLOOD DEMON
— Naghubit sa duha ka magsuong albularyo nga naningkamot sa pagluwas sa ilang inahan ug sa usa ka hilit nga baryo sa Vietnam nga gigapos sa kahadlok tungod sa usa ka dautan ug dugoong sumpa. Rated R-13 ang pelikula tungod sa mga ngilngig ug ngil-ad nga talan-awon.