Padayon nga gipalig-on karon sa award-winning Cebuano actor Sol Eugenio ang iyang presensiya sa Philippine Cinema.
Human sa iyang kalampusan sa mga nagkadaiyang film festival sa kaulohan, makita na sab siya sa duha ka Bisaya-language films sa karakter nga lahi sa iyang naandan.
Ang una, mao ang “The First Defender: A Lapu-Lapu Story” diin hatagan niya og kinabuhi ang papel ni Rajah Humabon nga naghubit sa maisugon nga Gubat sa Mactan niadtong 1521.
Ang maong historical action film bituonan ni kanhi Kapuso star Aljur Abrenica sa title role isip Datu Lapu-Lapu. Samtang ang iyang leading lady mao ang Cebuana actress ug singer nga si Akiko Solon isip si Reyna Bulakna. Ang papel ni Magellan pagadalhon sa sikat nga character actor Giovanni Baldisseri.
Lakip sab sa cast ang beteranang aktres nga si Suzette Ranillo isip si Reyna Humamay nga asawa ni Rajah Humabon, Jeffrey Pabilic isip Padre Valderrama, ug si Kurt isip Balud, usa sa mga magtatambag ug manggugubat ni Humabon.
Ang “The First Defender: A Lapu-Lapu Story” gi-produce sa BisayaFlix sa direksyon ni Boholano filmmaker Elcid Camacho, ang bana ni Akiko Solon sa tinuod nga kinabuhi.
Sa Kadaugan sa Mactan re-enactment niadtong Abril 2026, si Elcid mao sab ang nidala sa papel nga Lapu-Lapu.
Ang pelikula mag-premiere na sa SM Seaside Cebu (Centerstage) karong Disyembre 5, Sabado. Samtang ang theatrical release magsugod sa Disyembre 9, 2026.
RUN SHIRLEY RUN!
Ang “Run Shirley Run!” mao ang ikaduhang Bisaya-language film karon ni Sol Eugenio nga usa ka horror-comedy.
Siya si Joe sa pelikula nga usa ka “aswang hunter” sa direksyon ni Rodiell Veloso, ang filmmaker sa Cagayan de Oro. Ang “Run Shirley Run!” gisalida na sa mga sinehan sa Metro Manila isip kabahin sa QCinema International Film Festival.
Si Eugenio bag-o lang sab gipasidunggan sa iyang partisipasyon isip bida’ng si Gregor sa indie film cinema nga “Bato'ng Bunga,” sa direksyon sa Cebuano filmmaker Elj Seth Tababa, nga nidaog isip Best Film sa 9th Sine Kabataan FDCP Short Film Festival niadtong Septiyembre 18, 2026.
Nidala sab si Eugenio nga Waray sa “Kun Hain, Bisan Diin,” sa direksyon ni Jomarie Corro-Reyes, nga maoy nakadawat sa Jury Prize sa Puregold CinePanalo Film Festival niadtong Septiyembre 30, 2026.
Sa Hollywood, nigawas na siya sa international films nga “Prisoner of War” (2025), “1521: The Quest for Love and Freedom” (2023), ug “Almost Paradise” (2020).
Bisan sa iyang nahimo sa mainstream ug international, nagpabilin ang bokasyon ni Eugenio sa mga proyekto nga nagpakita sa kultura ug kasaysayan sa mga rehiyon, nga nagsalamin sa iyang gugma ug dedikasyon isip alagad sa pelikulang Pilipino. /