Super ka: Super Anniversary: Mga handumanan ug kabilin sa kagahapon

Ang mosunod nga mga “news clipping” mao ang pipila sa bililhong higayon nga kausa sa ilang kinabuhi nahimo silang kabahin sa atong lindog nga Super Ka!
Bisan og nilabay na ang panahon ug tua na sila sa laing kalibotan, apan kining mga napatik nga panid maoy nagpabiling buhing saksi sa ilang mabulukong sugilanon ug kabilin.
Daghang salamat sa inyong pagsalig nga gihatag sa SuperKa! ug malipayong kasaulogan sa ika-32 nga Anibersaryo sa Superbalita Cebu ugmang adlawa, Huwebes, Oktubre 23, 2026.
FERNANDO “NANDING” CELESTE
“The Living Legend Sa Radyo” ang ulohan sa artikulo ni Nanding Celeste nga napatik niadtong Pebrero 20, 2020. Ang beteranong brodkaster ug sikat nga radio drama talent nipanaw sa edad nga 86 niadtong Oktubre 6, 2026, bawon ang usa ka matam-is nga kagahapon.
BOY BOSQUE
“Viva’s most hardworking Tito Boy” niadtong Disyembre 5, 2012. Si Bosque ang AVP VisMin ug Special Assistant to the Chairman sa Viva Entertainment sulod sa 50 ka tuig hangtod na sa iyang pagpanaw niadtong 2018 sa edad nga 67.
BOBBY NALZARO
“Super Bobby, BANATIII!” nga napatik niadtong Nobiyembre 21, 2012. Si Super Bob ang usa sa mga gikahadlokan nga komentarista ug sikat nga tri-media personality sa buhi pa. Si Super Bob hingpit nga nanamilit sa edad nga 58 niadtong 2022.
RICKY BALLESTEROS
“Miyagyag Sa Sikreto Sa Sinulog” nga nigawas sa SuperKa niadtong Enero 13, 2016. Ang among interbyu gihimo sa Cebu City Sports Center atol sa kapistahan. Si Ricky ang executive director sa Sinulog Foundation, Inc. gikan 2002 hangtod na sa iyang pagtaliwan niadtong 2023 sa edad nga 57.
SAM COSTANILLA
“The Perennial Sam Costanilla” ang napili nakong taytul nga iyang gikalipay. “Sa ato pa, nakauyon ang organizer,” matod pa niya nga napatik niadtong Mayo 15, 2013. Ang multi-talented nga si Sam ang nagsilbing host sa Sinulog ug Cebu Pop sukad niadtong ‘80s.
BABY CON—DENO
“Baby Condeno: Gusto Nang Mobalik og Kanta” nga nigawas niadtong Hulyo 29, 2020. Tungod kay mao ni pagsugod sa Covid 19 pandemic. Si Baby ang kanhi child star sa pelikulang "Maria Flordeluna" ug usa sa mga respetadong singer ug radio talent sa Sugbo.
RIZZINI ALEXIS GOMEZ
“Pit Senyor!” ang ulohan sa iyang Superka niadtong Enero 16, 2013, tungod kay si Rizzini ang nisayaw niadtong higayona sa Grand Sinulog Finale. Si Rizzini ang Sinulog Festival Queen ug 2012 Miss Tourism International. Apan sayo siyang gikuha sa kahitas-an sa edad nga 25 tungod sa lymphoma.
AIDA PATANA
“Luha, Singot, Dugo Ang Puhonan” nga naghubit sa kaagi ni Aida Patana gikan sa pagka-single mom hangtod nga nahimong inilang talent manager. Iyang gipaambit ang iyang estorya sa Superka niadtong Hulyo 15, 2015.
HILDIGRACE MONTESCLAROS
“From Rags To Riches” ang taytol sa artikulo ni Ate Ging nga napatik pag-Hunyo 19, 2013. Usa siya ka sikat nga negosyante, singer, ug radio/TV host sa Sugbo nga nagdumala og mga programa sa dyHP ug CCTN. Si Ate Ging nanamilit sa edad nga 74 niadtong 2021.