Superbalita Cebu

Super ka: Top 10 labing dako nga indoor arena sa kalibotan

Super ka: Top 10 labing dako nga indoor arena sa kalibotan
Super Ka!
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Nasayod ka ba nga ang bag-ong SM Seaside Cebu Arena ang usa sa mga kinadak-an karon sa kalibotan? Kana kon maghisgot lang ta sa mga non-football indoor concert arena. Kon kinsay No. 1, inyo ning masayran sa mosunod natong listahan.

PHILIPPINE ARENA
PHILIPPINE ARENA
PARÍS LA DÉFENSE ARENA
PARÍS LA DÉFENSE ARENA
SAITAMA SUPER ARENA
SAITAMA SUPER ARENA
BAKU CRYSTAL HALL
BAKU CRYSTAL HALL
MINEIRINHO ARENA
MINEIRINHO ARENA
SMART ARANETA COLISEUM
SMART ARANETA COLISEUM
SM SEASIDE CEBU ARENA
SM SEASIDE CEBU ARENA
UNITED CENTER
UNITED CENTER
CO-OP LIVE
CO-OP LIVE
ARENA CDMX
ARENA CDMX

10. ARENA CDMX (CIUDAD DE MEXICO) — Ang Arena CDMX may 22,000 maximum capacity nga nabantog sa ilang dagkong concert sama nilang Katy Perry, Demi Lovato, ug Santana. / Photo: iStockphoto.com

9. CO-OP LIVE (Manchester, United Kingdom) — Gibuksan ni niadtong Mayo 2024 nga may 23,000 maximum capacity. Pipila sa mga biggest icon nga nag-concert na dinhi silang Paul McCartney, Bruce Springsteen, ug Ed Sheeran. / Photo: benharrison photography.co.uk

8. UNITED CENTER (Chicago) — Mao ni ang kinadak-an nga traditional indoor sports and entertainment arena sa Amerika. Ang mga artist nga nakapuno sa ilang 23,500 seating capacity naglakip nilang Taylor Swift ug U2. / Photo: iStock.com

7. SM SEASIDE CEBU ARENA — Ikapito ang bag-ong garbo sa Sugbo nga SM Seaside Arena nga may maximum capacity nga 25,000 ka tawo. Opisyal ning gibuksan atol sa sold-out concert sa BINI niadtong Sabado, Hulyo 11, 2026. / Photo: Facebook

6. SMART ARANETA COLISEUM (Quezon city, Philippines) — Ang 66-anyos nga Smart Araneta Coliseum nga suki na sa PBA ang usa sa labing karaan nga indoor coliseum sa Asia. Maximum capacity: 25,000. / Photo: Facebook

5. MINEIRINHO ARENA (Belo Horizonte, Brazil) — Gibuksan ni niadtong 1980 nga nagsilbing concert venue sa mga sikat nga artists sama nilang Rihanna ug Guns N’ Roses. Maximum capacity: 25,000./ Photo: Wikipedia

4. BAKU CRYSTAL HALL (Baku, Azerbaijan) — Gipatukod ang Baku indoor arena dihang sila maoy ni-host sa Eurovision Song Contest niadtong 2012. Maximum capacity: 25,000 to 27,000. / Photo: world-arhitects.com

3. SAITAMA SUPER ARENA — (Saitama city, Japan) — Base sa Bangtan Archive nga kalima na naka-perform ang BTS sa Saitama Super Arena lakip na ang 2-night solo concert ni J-Hope. Maximum capacity: 37,000. / Photo: Wikipedia

2. PARÍS LA DÉFENSE ARENA (Nanterre, France) — Ang Paris stadium/arena gituyo og himo alang sa ilang indoor rugby. Apan kon dunay concert maka-accommodate ni og hangtod 40,000 ka tawo. / Photo: archdaily.com

1. PHILIPPINE ARENA (Bocaue, Bulacan) — Ang Philippine Arena ang naghupot karon sa Guinness World Records isip world’s largest mixed-use indoor theater nga may maximum capacity nga 55,000. / Photo: ABS-CBN.com

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