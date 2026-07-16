Super ka: Top 10 labing dako nga indoor arena sa kalibotan

Nasayod ka ba nga ang bag-ong SM Seaside Cebu Arena ang usa sa mga kinadak-an karon sa kalibotan? Kana kon maghisgot lang ta sa mga non-football indoor concert arena. Kon kinsay No. 1, inyo ning masayran sa mosunod natong listahan.
10. ARENA CDMX (CIUDAD DE MEXICO) — Ang Arena CDMX may 22,000 maximum capacity nga nabantog sa ilang dagkong concert sama nilang Katy Perry, Demi Lovato, ug Santana. / Photo: iStockphoto.com
9. CO-OP LIVE (Manchester, United Kingdom) — Gibuksan ni niadtong Mayo 2024 nga may 23,000 maximum capacity. Pipila sa mga biggest icon nga nag-concert na dinhi silang Paul McCartney, Bruce Springsteen, ug Ed Sheeran. / Photo: benharrison photography.co.uk
8. UNITED CENTER (Chicago) — Mao ni ang kinadak-an nga traditional indoor sports and entertainment arena sa Amerika. Ang mga artist nga nakapuno sa ilang 23,500 seating capacity naglakip nilang Taylor Swift ug U2. / Photo: iStock.com
7. SM SEASIDE CEBU ARENA — Ikapito ang bag-ong garbo sa Sugbo nga SM Seaside Arena nga may maximum capacity nga 25,000 ka tawo. Opisyal ning gibuksan atol sa sold-out concert sa BINI niadtong Sabado, Hulyo 11, 2026. / Photo: Facebook
6. SMART ARANETA COLISEUM (Quezon city, Philippines) — Ang 66-anyos nga Smart Araneta Coliseum nga suki na sa PBA ang usa sa labing karaan nga indoor coliseum sa Asia. Maximum capacity: 25,000. / Photo: Facebook
5. MINEIRINHO ARENA (Belo Horizonte, Brazil) — Gibuksan ni niadtong 1980 nga nagsilbing concert venue sa mga sikat nga artists sama nilang Rihanna ug Guns N’ Roses. Maximum capacity: 25,000./ Photo: Wikipedia
4. BAKU CRYSTAL HALL (Baku, Azerbaijan) — Gipatukod ang Baku indoor arena dihang sila maoy ni-host sa Eurovision Song Contest niadtong 2012. Maximum capacity: 25,000 to 27,000. / Photo: world-arhitects.com
3. SAITAMA SUPER ARENA — (Saitama city, Japan) — Base sa Bangtan Archive nga kalima na naka-perform ang BTS sa Saitama Super Arena lakip na ang 2-night solo concert ni J-Hope. Maximum capacity: 37,000. / Photo: Wikipedia
2. PARÍS LA DÉFENSE ARENA (Nanterre, France) — Ang Paris stadium/arena gituyo og himo alang sa ilang indoor rugby. Apan kon dunay concert maka-accommodate ni og hangtod 40,000 ka tawo. / Photo: archdaily.com
1. PHILIPPINE ARENA (Bocaue, Bulacan) — Ang Philippine Arena ang naghupot karon sa Guinness World Records isip world’s largest mixed-use indoor theater nga may maximum capacity nga 55,000. / Photo: ABS-CBN.com