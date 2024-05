Super Suroy: 'A must-visit' nga mga simbahan sa Bohol (Part 1)

3. Baclayon Church – Ang Our Lady of the Immaculate Conception nga nailhan isip ikaduhang labing karaan nga simbahang bato sa Pilipinas. Gihimo kini gikan sa mga coral stone ug gisemento gamit ang puti sa kapin sa milyon-milyong itlog. Ang simbahan gilibutan sa mga bato nga edipisyo nga gidugang balik sa ika-19 nga siglo sa Augustinian Recollects. Gideklarar sab kini nga National Cultural Treasure sa National Museum of the Philippines niadtong 2010. Usa kini sa mga tourist destination ug atraksyon sa Bohol ilabi na niadtong mga Katoliko ug mahiligon sa makasaysayanong mga lugar.