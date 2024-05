Super Suroy: 'A must-visit' nga mga simbahan sa Bohol (Part 2)

• Simbahan sa Carmen – Ang Church of Our Lady of the Assumption sa Carmen maoy usa ka mahalon nga istruktura nga gidisenyo sa tuig 1800.

Ang atubangan sa simbahan adunay giukit nga bato nga nagpasundayag sa pagpaabot sa Langit ni Maria, ug ang sulod sa simbahan masaksihan ang murals ug sculptures.