Super Suroy: Bacolod - Tinubdan na 'namit' nga delicacies

Ang Bacolod City mao ang ulohang dakbayan sa lala­wigan sa Negros Occidental nga highly urbanized nga siyu­dad nga naila nga City of Smiles ug nagsilbi sab nga Su­gar Capital of the Philippines.

Sa ngalan pa lang, maghatag kini og ideya sa mga bisita kon unsay ikatanyag nga local cuisine sa Bacolod City.

Dako ang papel sa pagkaon sa mauswagon nga kultura ug ekonomiya sa Bacolod City, sa mga bisita ang mas maayo’ng paagi aron mailhan ang lugar mao ang pagtilaw sa lokal nga delicacies niini.

Ang pagkaon kanunay nga nahigot sa kasaysayan ug kultura sa usa ka lugar.

Ang food trip sa Bacolod maoy usa sa mga angay masulayan nga aktibidad sa siyudad diin daghan ang angay nga matila­wan nga lokal nga mga delicacy.

Aniay giya sa mga sikat o nag-una nga local delicacy sa Ba­colod.

PIYAYA

Ang Piaya o Piyaya usa ka lokal nga pastry sa Bacolodnon, ang numero unong produkto sa Pasalubong Centers. Ang Piaya usa ka toasted flatbread nga ginama sa minasa nga puno sa muscovado o wala pa dalisay nga asukar ug glucose syrup, ug sesame seeds

Mao kana ang klasiko nga piaya. Daghang lain-laing mga lami ang mahimong i-incorporate sa lumad nga flatbread sa Bacolod. Ang popular mao ang ube ug mangga. Apan bisan unsa nga lami, ang piaya kanunay nga tam-is.

CHICKEN INASAL

Walay mahimo nga artikulo bahin sa mga delicacy sa Bacolod kon dili iapil ang inasal nga manok. Matod nila dili gyud makasulod ang mga bisita sa siyudad sa Bacolod kon wala pa sila makatilaw sa lokal nga inasal nga manok.

Ang inasal nga manok sa Bacolod naggamit og espesyal nga marinade sa pag-marinate ug pag-baste sa ilang manok samtang kini giasal sa uling.

Ang stall ni Aida sa Manokan Country sagad nag-una sa mga food establishment nga nagtanyag sa labing maayong Chicken Inasal sa Bacolod.

CANSI

Ang Kansi o Cansi usa ka Ilonggo dish nga ginama gamit ang beef shanks, nangka nga hilaw, chili peppers, ug batwan, usa ka prutas nga lumad sa Western Visayas nga tradisyonal nga gigamit isip souring agent sa mga putahe sama sa KBL (Kadyos, Baboy at Langka) ug pinalmahan (Ilonggo- estilo nga paksiw).

Gipakasama kini sa lami sa tradisyonal nga sinigang, apan sa akong hunahuna kana labi ka sukaranan sa pagtandi. Mahimo’ng managsama ang duha ka sour notes, pero mas komplikado ang kalami niining Bisaya nga sinigang na bulalo tungod sa gidugang nga tanglad ug atsuete.

NAPOLEONES

Ang usa sa mga ilado nga pastry sa Bacolod nga gitawag og Napoleones himalitan kaayo sa mga bisita niini. Kini nga tam-is nga pastry gibaligya og kinahon ug naglangkob sa nipis ug flaky nga nagsapawsapaw nga dough ug gipalamanan ug custard.

Ang Napoleones gipababwan og sugar glaze sa gikahinaman sa mga hilig ug tam-is nga pagkaon.

KBL (kadios, baboy, ug nangka)

Kon gusto nimong sulayan ang gikaon sa mga taga Bacolod, ang KBL, short for kadios, baboy, ang langka, usa ka putahe nga dili palabyon.

Kini kasagarang aslom nga sabaw nga adunay sagol nga mga pigeon peas, baboy, ug hilaw nga nangka. Gigamit usab sa KBL sa Bacolod ang lumad nga prutas nga Batuan nga naghatag og lahi nga kaaslom nga naghatag og kalami sa putahe.

Adunay daghang mga restawran sa siyudad nga nagtanyag ni­ini nga matang sa putahe.