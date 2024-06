Super Suroy: Baybay City: All-in-one sa heritage, agriculture ug eco-tourism

Sama sa ubang mga dapit, ang Baybay, bisan sa iyang pagpadayon sa paglambo, a­­duna gihapoy daghang mga atraksyon nga dili angay sipyaton sa pagsuroy.

BAYBAY CHURCH

Kon hisgutan ang kasaysa­yan, aniay makasaysaya­nong simbahan sa Immaculate Conception o gitawag sab og Our Lady of the Immaculate Conception nga gitukod sa mga Jesuit niadtong 1835 ug natapos niadtong 1870.

Ang maong simbahan usa ka ehemplo sa arkitektura panahon sa mga Katsila ug nag­representar sa dakong bahin sa kasaysayan sa Baybay.

Nahimutang kini sa R. Magsaysay Avenue, corner A. Ma­bi­ni Street, sa maong dakbayan.

UNIVERSITY

Nasayod ka ba nga ang Baybay maoy nahimutangan sa ‘leading school’ sa Southeast Asia mahitungod sa agricultural research nga mao ang Visayas State University (VSU) nga nahimutang sa Barangay Pangasugan?

Naila sab ang maong tunghaan nga ‘Resort University’ ug Center of Excellence sa natad sa agrikultura nga nagsilbing inila nga landmark sa maong dakbayan.

Makita sa iyang halapad nga kampus ang mga demo farm, mga garden show, ug uban pang agrikultural nga mga aktibidad. Ang VSU naila usab sa farm tourism.

BOARDWALK

Usa ka lugar nga angay nga bisitahon mao ang Baybay City Boardwalk nga duol ra sa Plaza, diin ang mga turista makapahimulos sa kanindot nga talan-awon ilabi na sa pagsawop sa adlaw.

Anaa sab naglibot sa mga seafood restaurant ug cafes ang maong ‘seaside promenade’ motadlas kapin sa kilometro.

Giila kini nga family-friendly des­tination.

Anaa sab ang cafe nga Dripwood Coffee House, usa ka popular nga cafe nga nag-offer og lamiang pagkaon, kape ug pastries samtang magpahayahay ug naglantaw sa dagat

UBAN PA...

Ang Baybay City usab nailhan sa ilang abaca production. Ang abaca, usa ka matang sa fiber nga gigamit sa paghimo og mga produkto sama sa mga bag ug papel, usa ka dako nga kontribusyon sa ekonomiya sa siyudad.

Alang sa mga mahiligon sa pagkaon, ang Baybay nagtanyag og lokal nga delicacies sama sa jackfruit chips, cassava chips, kamote chips, ug sweet potato-based ice cream. Kini nga delicacies perfect nga ipasa­lubong, gawas sa ice cream.

Ang Baybay dili lang usa ka siyudad sa kasaysayan ug agrikultura, apan usa usab ka emerging hub alang sa eco-tourism ug faith tourism, nga nagdala og daghang mga bisita matag tuig. /