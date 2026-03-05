Super Suroy: Biyahe sa winter padulong sa Redwoods

Ang Jedidiah Smith National Park nahimutang sa amihanang bahin sa estado sa California, dul-an 368 ka milya ang gilay-on gikan sa among panimalay. Apan, ang akong pagbisista sa maong maanindot nga lugar dili maingon nga usa lamang ka biyahe, hinunua mura kini’g usa ka personal nga pilgrimahe sa kinaiyahan.
Niadtong Christmas break, samtang ang kadaghanan nagpabilin sa kainit sa ilang mga panimalay, ako nakabatyag og talagsaong kahinam sa pagbisita sa nabantog nga mga kakahuyan, kansang pangedaron mokabat og gatusan na ka tuig. Hinungdan nga bisan pa man sa katugnaw sa panahon, pagbunok sa uwan ug yelo sa kalsada, mas nisamot ang akong kasibot sa pagbisita. Tungod kay aduna may kahimtang sa panahon nga ‘atmospheric river’, akong gipili nga latason ang dalan: I‑5 North. Mas layo, apan mas malinawon. Ug sa tinuod lang, gihatagan ko niini og usa ka talan-awon nga dili gyud nako malimtan.
Samtang nagsubay ko sa akong pagmaneho sa I‑5, hinayhinay nga ninipis ang panganod. Unya kalit lang akong nalanta ang Mount Shasta, usa ka bukid nga nagtindog nga mura’g usa ka bantay sa kalibutan. Bisan gikan sa sakyanan, naa siyay presensya nga makadani, halos espirituhanon.
Ang iyang mga bukton natabunan sa bag-ong ning-ulan nga nieve, nagdan-ag sa kahayag sa adlaw nga naglisod og sulod sa panganod. Nakadungog ko og daghang istorya bahin sa bukid sa Shasta, pero lahi gyud kon imo siyang makita siya sa tinuod. Kini tungod kay ang maong nabantog nga bukid usa sa labing taas nga bulkan sa Cascade Range nga adunay gitas-un nga 14,179 ka tiil. Talagsaon sab siyang tan-awon kay kini “four‑cone volcano,” pasabot nga gilangkuban sa upat ka nagtapok nga volcanic cones, talagsaon ug kahibulongan sa geology. Daghang kultura, gikan sa lumad nga mga tribo hangtod sa modernong espirituhanong komunidad, ang nagtan-aw niini nga sagrado nga bukid. Sa klaro nga adlaw, makita kini labaw pa sa 100 ka milya ang gilay-on.Dili lang kini bukid nga akong giagian , mura siyag nag-awhag. Naghilom, pero klaro, sa sunod nga higayun, dili lang ko moagi. Motungas gyud ko.
KASINGKASING SA REDWOODS
Pag-abot nako sa Jedediah Smith Redwoods State Park, mura kog nisulod sa lain nga kalibutan. Ang hangin bugnaw apan humok, puno sa baho sa humot nga kahoy ug basa nga yuta. Ang mga redwood nagtindog nga mura’g mga haligi sa kasaysayan, uban kanila milungtad na og kapin usa ka libo ka tuig. Ang mga sapa nga nag-agi sa lasang buhi kaayo. Ang tubig klaro sama sa kristal, nagdagan ibabaw sa hapsay nga mga bato, nag-uyog sa mga lumot, ug nag-awit sa kaugalingon nilang ritmo.
Ang tingog sa tubig ug hangin mura’g pulso sa lasang. Bisan tingtugnaw, buhi ang tanan. Ang mga pako-pako nga tanom nagdan-ag og berde, mas hayag tungod sa abog-abog nga langit. Ang matag lakang mura’g pakig-istorya sa kalibotan nga dugay nang nagbantay.Samtang naglakaw ako taliwala sa kahilom sa kahitas-an sa mga kahoy ug sa kasaba sa sapa, daw mibalik sa akong panumduman ang hulagway sa Mount Shasta. Dili lang kini biyahe. Usa kini ka pahinumdom nga daghan pa kaayong katahom sa kalibutan, bisan pila lang ka gatos ka milya gikan sa atong pinuy-anan. Ug karon, taliwala sa redwoods ug sa niebe nga bukid sa Shasta, usa ka bag-ong adventure ang naghulat. /