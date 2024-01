Super Suroy: Calle Crisologo Unesco World Heritage Site

Dili man tuod nato maba­lik pa ang nangagi apan ma­ma­himo gihapon natong ma­sud-­ong ang kagahapon pina­agi sa kabilin nga nahi­mo’ng kabahin sa kasaysayan.

Ang labing gisuroy nga tourist spot sa Vigan City sa probinsiya sa Ilocos Sur ang Calle Crisologo diin nahimutang sa Mestizo District diin naglumbay ang karaang mga balay panahon pa sa Spanish colonial period.

Base sa pagtuon, ang maong dapit gihinganlan kaniadto og Calle Escolta de Vigan niadtong 15th century diin ang adunahan nga mga pamilya nagtukod sa ilang mga balay tungod sa Manila-Acapulco galleon trade.

Na-ilisan kini sa ngalang Calle Crisologo niadtong 20th century agi’g paghandom sa inila nga Ilocano writer ug gobernador nga si Mena Pecson Crisologo.

Niadtong 1999, ang Calle Crisologo nalakip sa UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) World Heritage Site gumikan sa century old nga mga kabalayan ginama sa bato ug ang paggamit gihapon og tartanilya isip mode of transportation sa maong lugar.

Ang 500-metros nga gitas-on nga Calle Crisologo maoy sikat nga suroyanan sa liboan ka mga turista matag semana.

Ang maong lugar naila sab nga ‘most photographed street’ sa Vigan City.

UNSAY NAA?

Sa inyong pag-enjoy og baktas gawas sa karaang istruktura nga inyong makita, adunay naglinya nga souvenir shops nga mapalit sa barato nga presyo nga perfect nga ipasalubong sa inyong pagpauli.

Angay sab nga matilawan ang Vigan delicacies, adunay cafes, restaurants nga nagdalit sa ilang local nga luto.

Mahulagway nga magical ang experience alang niadtong mag-night walking tour.

Dili maguol tungod kay way traffic sa maong dapit tungod kay wa pasudli og mga motorista ug passenger vehicles aron dili makaguba sa aesthetic sa maong lugar.

Apan sa mga gikapoy og lakaw, adunay tarnilla nga makadugang classical setting sa karaang panahon.

TIPS

Perfect nga oras sa pagsuroy sa Calle Crisologo sa mga dayong hapon ngadto na sa gabii.

Sa buot mosakay sa tartanilla P200 ang plete alang sa tulo ngadto sa upat ka mga pasahero.

Adunay heritage house nga nag-offer og accommodations sa mga turista. /