Super Suroy: Camp Mayana: Bugnawng kapahulayan sa bukid sa Barili

Human sa mga adlaw nga napuno sa pag-atubang sa mga hagit nga gidala sa bagyong Tino ug sa linog nga miigo sa Dakbayan sa Bogo, dili na sayon alang namo sa akong gitawag og “love of my life” ang pagpangita og higayon aron makalaag. Ang kadaghanan sa among panahon gigahin sa pagtabang ug paghatag og hinabang sa mga apektado sa kalamidad.
Bisan pa man, usahay kinahanglan usab nga hatagan og higayon ang kaugalingon nga mopahuway ug mobalik ang kusog sa lawas ug hunahuna. Mao nga sa miaging semana, sa dihang adunay bakanteng panahon, miuban kami sa among mga kaubang rider sa usa ka daklit nga panaw padulong sa usa ka dapit taliwala sa kakahuyan sa habagatang Sugbo. Kini mao ang Camp Mayana sa Barangay Mayana, Barili.
Gikan sa Dakbayan sa Talisay, mga usa ka oras ang among biyahe sakay sa among tagsa-tagsa ka scooter. Ang pagpadulong pa lamang sa campsite usa na ka makalingaw nga kasinatian tungod sa mga kurbadang dalan ug sa nindot nga talan-awon sa kabukiran sa Barili. Apan ang tinuod nga adventure nagsugod sa dihang miabot kami sa dapit diin among gi-park ang mga motorsiklo. Ang campsite dili man makita dayon gikan sa karsada; kinahanglan pa nga lakwon ang usa ka trail sulod sa mga napulo ka minutos.
Dili kini sama sa mga mahalon ug hayag nga resort nga adunay dagkong pasilidad ug luag nga mga kwarto. Kon ang sukdanan mao ang kaluho, tingali dili kini ikatandi sa usa ka five-star resort. Apan kon ang gipangita mao ang hilom, preskong hangin ug kahupayan gikan sa kasaba sa siyudad, mas labaw pa kini sa bisan unsang star rating.
Ang mga cottage gitukod ibabaw sa daplin sa sapa ug gilibotan sa dagkong mga kahoy nga naghatag og landong ug natural nga kabugnaw. Ang kusog nga hangin nga moagi taliwala sa mga dahon ug ang malinawon nga tingog sa nagaagas nga tubig maoy natural nga musika nga makapawala sa kakapoy ug kabalaka.
Bisan init ang panahon sa adlaw sa among pagduaw, wala namo kini kaayo mabati tungod sa kabugnaw nga dala sa kakahuyan ug tubig sa sapa. Ang kahilom sa dapit talagsaon usab. Tungod kay layo kini sa dakong dalan ug sa kasaba sa mga sakyanan, lanog kaayo ang kalinaw nga naglibot sa campsite.
Barato ang entrance, P100 lang. Aduna usab silay swimming pool.
Bisan day-use lamang ang among pagpabilin ug wala kami makatulog didto og usa ka gabii, igo na kini aron mabati ang katahom sa lugar. Sa pipila lamang ka oras nga among gigugol didto, daw nabag-o ang among kusog. Ang kalapoy nga among gibati human sa sunod-sunod nga mga kalihokan nahupay, ug ang among mga hunahuna nakagawas sa mga kabalaka nga dugay nang nag-okupar niini.
Ganahan ka? Mahimo silang makontak pinaagi sa ilang Facebook page, Camp Mayana. /