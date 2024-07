Super Suroy: Durhan White Beach Resort mohupay sa inyung stress

UNSAY NAA?

Gawas sa lapad nga beachfront aduna kiniy extension resort nga mao ang Virgin Island resort.

Adunay 45 rooms lakip na sa villas sa Virgin Island sa managlahi nga accommodation. Adunay good for two, three, four ug family/barkada.

Anaa say cottages ingon man tables and chairs sa kadtong mag-day use.

Gitugot sab ang camping diin mahimo'ng makadala sa inyong kaugalingong camping tent o mahimo'ng moabang.

Adunay komon nga comfort ug shower rooms nga magamit sa kadtong mga day-use guest.

Naa sab silay massage area sa gusto'ng magpamasahe sa tag-P900 sud sa usa ka oras.

Sa mga resort nga akong nasuroyan, ang Durhan lang ang akong namatikdan nga adunay kapilya nga magamit sa mga guest sa ilang spiritual upliftment, gawas sa paglingaw-lingaw.