Super Suroy: Komportable’ng pahuwayanan sud sa 2 ka terminal sa MCIA

Nasayod ka ba nga adunay lounge o istambayanan sa MCIA sa domestic kun Terminal 1 ug international o Terminal 2 sama sa usa ka hotel.

Gipahibawo kini ni Marion Satumbaga, country’s commercial manager, sa Plaza Premium Lounge (PPL,) usa ka global airport hospitality provider nga anaa nahimutang sa MCIA.

Gitataw ni Satumbaga atol sa press conference tali sa Cebu media nga ang maong serbisyo gitanyag ngadto sa tanang pasahero sa tugpahanan ilabi na niadtong adunay ‘extra spending power’, nagpasabot kadtong willing nga mobayad sa kantidad o maka-afford niini.

KUSTOMER

Pasabot ni Satumbaga ang ilang main customers kadtong mga pasahero sa ‘full-service class’ airlines nga nagpasabot kadtong airlines nga adunay business class, kay apil kini sa ilang package.

Aduna say mga customer nga corporate partners sa PPL sama sa mga banko nga nag-offer sab niini ngadto sa ilang frequent flyer nga kliyente.

Apan ang naka-good news kay modawat ang PPL og ‘walk-ins’ o kadtong pasahero nga gustong mo-avail niini bisan dili corporate partner ug pasahero sa business class.

“We target all walk-ins naman but of course, those with extra spending power to use for lounge. Ito yung mga travellers na willing to pay for comfort and convenience,” pasabot ni Satumbaga.

UNSAY NAA?

Unsay mga advantage kon mo-avail sa serbisyo sa PPLI?

Numero uno, mamahimong mo-dine in sa ilang buffet service nga pagkaon, free flow sa mga imnunon gikan sa coffee, juice, soft drinks, beer ug uban pa.

Adunay mga lounge chair ug work stations nga komportable nga makapadayon sa inyong mga online nga trabahuon gamit ang inyong mga gadget ug adunay mga electric socket aron sab maka-charge.

Dili kalikayan nga makatagpilaw sa bugnaw ug malinawon nga lounge, ug di maguol nga mabiyaan sa inyong flight tungod kay adunay real time monitor sud sa PPL sa tanang schedule sa airlines.

Plus, kon gusto kang fresh sa imong pagbiyahe adunay mga shower facility ug libre na ang shampoo, sabon ug tualya.

Ang PPL sa Terminal 2 adunay 11 ka rooms sa kadtong gustong matulog ilabina niadtong long layover sa ilang biyahe sama niadtong lawom nang gabii o kadlawon.

TAG-PILA?

Sa mga walk-ins nga gustong mo-avail sa PPL sa kadtong maka-afford mobayad og P2,200 consumable na ug ma-experience ang komportable, stress free ug ma-avail ang mga nahisgutang services sa PPL samtang nagpaabot sa inyong departure.

“P2,200 is consumable, pag nagbayad ka nang P2,200 you can eat whatever you want, you can drink whatever you want and shower too,” pahibawo ni Satumbaga.

Sa maong kantidad, good for two hours nga maoy sagad oras sa mga naghuwat sa ilang flight human naka-check-in sa airline counters.

Sa mga senior citizen ug mga bata nag-edad og 2 anyos paubos adunay discount, base sa gilatid sa balaod.

ASA NAHIMUTANG?

Daghan ang wa masayod kon asa sa departure terminal nahimutang ang PPL, tungod kay dili kini makita sa departure area.

Sa ubos nga bahin sa maong terminal gamit ang elevator ang maong lounge nga layo sa kasaba ug kasamok sa ubang pasahero sa MCIA.

Mamahimo ra sab mangutana sa mga airport staff aron nga tultolan sa elevator pakanaog sa Plaza Premium Lounge ug adunay ma abiabihon nga staffs nga mo-atiman sa imaong panginahanglan.

“Together, we make travel better,” tagline sa PPL nga siguradong hamugaway ang inyong paglupad. /