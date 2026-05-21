Super Suroy: Lunhaw nga Panaw sa Dalaguete

Mary Jesephine Jones Marte- Dicdican / Nagsuwat
Mary Jesephone Jones-Marte ug Chadou / Mga hulagway
Adunay mga panaw nga dili lang kay pagbiyahe, kondili usa ka paghinay sa kinabuhi; usa ka higayon sa pagpaminaw sa hangin, pagtan-aw sa gilapdon ug katas-on sa kabukiran, ingon man paghinumdom nga dako pa diay ang kalibotan kaysa sa atong mga kabalaka. Mao kana ang mabati sa matag biyahero nga mosubay sa Dalaguete–Mantalongon–Badian Road—usa ka dalan nga mura’g nagdala sa tawo gikan sa kasaba sa siyudad paingon sa malinawon nga dughan sa kabukiran sa habagatang Sugbo.
Sa pagsugod sa panaw, daw hinayhinay nga ablihan sa kabukiran sa Dalaguete ang iyang katahom. Ang naglinukot nga bungtod sa Paling-Paling murag berdeng balod nga gihagkan sa kabuntagon, samtang ang kahilom sa Mag-Alambak nagdala og kalinaw nga lisod pangitaon sa siyudad. Dinhi, ang hangin bugnaw, ang panganod daw duol ra sa kamot, ug ang oras mura’g mihinay. Matag liko sa dalan adunay bag-ong talan-awon nga daw hulagway gikan sa usa ka damgo kay ang mga bungtod gitabunan sa lunhaw, mga kahoy nga giuyog sa hangin, ug mga panganod nga naglutaw ibabaw sa kabukiran.
Padulong sa taas nga bahin sa lungsod, makita ang kinabuhi sa mga mag-uuma nga maoy dugokan sa Dalaguete. Ang Dalaguete Vegetables Demo Farm nga kaniadto nailhan isip Flower Garden, puno sa kolor ug kinabuhi. Dinhi makita ang mga tanom nga nagtubo ilawom sa bugnaw nga klima sa kabukiran, mga utanon nga presko pa sa hamog sa buntag.
Sa unahan, ang hagdan-hagdang humayan sa Maloray naglatid sa kaalam ug kakugi sa mga tawo sa kabukiran, mga kahumayan nga mura’g gipintalan sa kinaiyahan ibabaw sa kabungtoran. Kon tan-awon gikan sa taas, ang kahumayan daw berdeng hagdan nga mosaka ngadto sa panganod.
Ang panaw dili kompleto kon dili moagi sa Mantalongon Trading Center, ang sentro sa industriya sa utanon sa Sugbo. Dinhi, mabati ang kakusog sa kinabuhi sa kabukiran; mga trak nga puno sa preskong utanon, mga mag-uuma nga nagbinayluay og pahiyom ug estorya, ug ang baho sa yuta nga bag-ong gibuboan sa ulan. Ang lugar puno sa kinabuhi, apan bisan sa kasibot niini, nagpabilin gihapon ang kainit ug pagkamasinabtanon sa mga tawo nga nagpuyo sa kabukiran.
Apan labaw sa tanang talan-awon, ang labing maayo nga gasa sa Dalaguete mao ang pagbati sa pagginhawa pag-usab. Dinhi, ang kabukiran dili lang tan-awunon; kini usa ka pahinumdom nga adunay katahom nga nagpabilin hilom, naghulat lang nga madiskobrehan sa mga tawo nga andam mohunong, motan-aw, ug maminaw sa tingog sa hangin, mosud-ong sa mga pahiyom sa mga mag-uuma ug mosinati sa kainit sa ilang gugma sa mga bisita.
Alang sa mga pangutana ug gustong masayod sa maanindot nga mga dapit sa Dalaguete, i-DM lang ang Dalaguete Tourism FB page. /