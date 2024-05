Super Suroy: Mag-estorya ta sa Panagsama, Moalboal

Oh well, sikat baya ang Pilipinas sa Lumpia Shanghai so why not? Diba? Kini ilahang family dinner mao ang atong gitawag nga budol.

Anaa sab silay trivia night nga beer pong tournament, dinhi mahanas imohang skills sa pag-shoot sa bola ngadto sa atbang nga baso.

Dili sab makompleto ang estorya kon dili nimo matilawan ang ilahang kape pinaagi sa ilahang Istoria Cafe nga abli matag alas 7:00 sa buntag hangtod alas 9:00 sa gabii.

I-try gyud ilahang Top or Bottom nga cold drink, dinhi usab ma-test kon top ka ba o bottom. Char ra! /