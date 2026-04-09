Super Suroy: Magpabugnaw ta sa Liki Cold Spring sa Taloot, Argao

Igang. Alimuot. Murag masunog ang panit bisan alas 9 pa lang sa buntag. Ang heat index mosaka na og 37°C nga nagklaro kaayo nga nisugod na gyud ang ting-init. Sa balay ug opisina, usahay di na makaya sa aircon ang kainit. Apan sa kamahal sa kuryente karon, dili pud pirmi praktikal nga magpasagad lang ta og gamit niini.
Busa, kasagaran nato mangita og paagi nga makapabugnaw ug ang una gyud nga mosulod sa atong hunahuna mao ang dagat. Pero, tinuod ba nga bugnaw gyud didto? Ug nganong human og kaligo, murag mas init gihapon sa panit, ug mangitom pa gyud ta?
Tingali panahon na nga usbon ang atong ideya sa “summer escape.” Imbis dagat, nganong dili man magtubod? Ang preskong tubig nga gikan sa ilawom sa yuta natural nga bugnaw, labi na kon gilibutan sa mga bato ug dagkong kahoy nga mohatag og landong. Mas malinawon, mas presko, ug mas duol sa kinaiyahan.
Sa habagatang Sugbo, ang Lungsod sa Argao kasagarang nailhan tungod sa lamiang torta. Apan labaw pa diha, nagtago kini og mga yano apan makahinganghang destinasyon. Usa niini mao ang Liki Spring sa Barangay Taloot, usa ka paboritong tampisawan sa mga gustong mokagiw gikan sa naglagiting nga kainit.
Sayon ra kaayo ang pag-adto didto. Gikan sa highway, imo lang rumbuhon ang Taloot Elementary School kay duol kini sa eskwelahan sa Taloot, ug pwede ra kaayo lakwon kon ganahan ka og gamayng panimpalad. Kon dili, pwede ra sab magpahatod og habal-habal aron mas dali ang biyahe.
Pag-abot nimo, dayon nimo mabati ang kalainan—ang hangin mas presko, ang palibot mas malinawon. Ang tubig tin-aw ug bugnaw, perpekto alang sa pagpabugnaw sa lawas nga gikapoy sa kainit sa adlaw. Dugang pa, walay entrance fee, mao nga swak kaayo sa budget. Aduna say mga cottage nga pwede abangan ug gagmayng mga tindahan nga nagbaligya og pagkaon.
Sa tinuod lang, dili kinahanglan mahal o layo ang imong adtuan aron makapahulay. Usahay, ang labing nindot nga pahulay naa ra diay duol, naghulat lang nga imong matultolan. /