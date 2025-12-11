Super Suroy: Mangrovetum: Mangrove park sa Masbate City

Sa panahon karon nga kanunay naghamok ang mga katalagman, importante kaayo ang kabakhawan sa kabaybayunan. Di lang kay kini magpugong sa pagdahili sa yuta ug mapuy-an sa mga isda, kasag, pasayan, mga langgam, ug uban pang kahayupan, manalipod sab kini sa katawhan nga nagpuyo duol sa baybayon gikan sa storm surge, bagyo, ug tsunami.
Daghan sa kabakhawan ang nangawagtang tungod sa gitawag nga mga “land development” nga sa tinuod, komersyalisasyon diay. Apan ning nangaging katuigan, inanay nga nahigmata ang mga local government unit (LGU) sa kamahinungdanon sa kabakhawan.
Dunay mga LGU nga nakakita og paagi nga kini mapanalipdan ug sa samang higayon ug mokita usab. Dunay mga “mangrove forest” nga gihimong tourist attraction. Sama sa Mangrovetum, mangrove park sa Masbate City.
Sa among pagbisita, makita pa ang kadaot nga gibilin sa Bagyong Opong. Apan wa naguba sa bagyo ang katahom sa dapit nga haom kaayo niadtong gusto og kahilom.
Ang latayanan nga kongkreto nagliko-liko sa kabakhawan, misubay sa kurba sa kakahuyan. Dunay cottages diin mamahimong saulugon ang birthday, kasal, ug uban pang mga kalihukan diin mahimong magtapok ang mga pamilya.
Perpekto kini alang usab sa mga pictorial sama sa pre-nuptial shoots, modeling nga nagkinahanglan og natural nga background, ug kon gusto ka og matahom nga background sa imong selfie.
Dunay lapad nga platform alang sa mas dagkong kalihukan o panagtapok sa daghang mga tawo, labina panahon sa kagabhion. Imo usab nga malantaw ang Masbate Pass, inila nga diving spot tungod sa kaabunda sa iyang marine life, sama sa manta ray, whale shark ug hammerhead sharks.
Ang labing maanindot nga bahin sa Mangrovetum mao ang iyang viewing deck. Di lang kay ang lapad nga kadagtan, mga isla ug lapad nga baybayon ang imong malantaw, masud-ong usab nimo ang Masbate City.
Sa among pagbisita, dunay pipila ka mga tawo nga naglingkod lang, nagpahangin, naminaw sa awit sa mga langgam nga gihimo ang kabakhawan nga pinuy-anan. Daghan usab sa unahan ang nanginhas, mipahimulos sa paghunas.
Sayon ra ang pag-adto sa dapit, sakay sa mga traysikol nga namasahero. Sa P15 nga plete gikan sa kinapusoran sa siyudad, maabot ka na sa Mangrovetum. Kon ganahan ka og kahilom, mohanggap sa hangin ug mosimhot sa talagsaong baho sa dagat, nindot ang dapit tambayan.
Mas nindot kon uban kanimo ang imong minahal sa kinabuhi kay taliwa sa iyang kahilom, igo na kaayo ang inyong tagsa ka pahiyom nga maoy paagi sa panagsultihanay. / REV