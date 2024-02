Super Suroy: Manuroy ta sa TOPS

Gikan sa Filipino cuisine, ngadto sa international cuisine, adu­na’y nagkadaiyang mga kla­se-­klase sa kan-anan ang mamahimong masuwa­yan sa TOPS.

Event space, viewing deck...

Sa padayon nga gitukod nga 5-storey building sa TOPS, ang 3rd floor niini gihimo na nga event space diin mamahimo nga buhaton diri ang mga nagkadaiyang pribado nga event.

Samtang mamahimo na unya nga dugang viewing decks ang 4th ug 5th floor diin mas makita pa gyud ang 360 panoramic view sa Sugbo gikan sa bukiran nga bahin, sa syudad nga bahin, ug ang kadagatan nga nagpalibot niini.

But wait theres more, sa viewing decks, mamahimo na nga kandaduhan sa nagkadaiyang magtiayon o manag-uyab ang ilahang panaghigugmaay sa ilusad unya nga Promise Locks, sosyal!

Hostel, transpo, parking...

Overnight sa TOPS? Mamahimo na unya kining posible kon mahuman na ang kasamtangan nga gitukod nga Hostel Honeycomb. Usa kini ka premium hostel nga aduna’y moderno ug first-rate nga amenities.

Walay kasakyan paingon sa TOPS? Dili na kana pro­blema karon! Tungod kay aduna na’y service nga ma­mahimong ka­sakyan gikan sa Cebu IT Park paingon sa TOPS ug pabalik.

And of course, abli na usab ang 8-storey parking building sa TOPS nga makaakomodar og mokabat 800 ka mga sakyanan.

Tinuod gyud nga ang TOPS, a moment in every view.

Unang natukod ang TOPS o The Top/Tops Lookout kaniadto sa tuig 1985. Ang kompanya nga Fifth Avenue Property Development Corporation ug EMRO Holdings, Inc., na ang nag-manage niini karon.

IMPORTANT FEES

ENTRANCE FEE: P100 (Nag­pabilin kini sa kaniadto entrance fee)

PARKING FEE: P50 (4-wheel vehicle), P30 (motorcycle)

TOPS BUS: P200 (Lakip na entrance, back & forth)

Unsaon pag-adto?

Public transport: Mamahimong mosakay og jeep paingon sa JY Square sa Lahug susama sa 04L o 04H. Pwede usab ang taxi.

Anaay mga habal-habal o motortaxi kon preferred kini apan mas mahal kini itandi sa bus sa TOPS. Anaa sa P100 ang pangayo sa driver, one-way rani.

Laing option ang TOPS bus nga anaa sa CITP, magsugod ang operation niini matag alas 7:00 sa buntag ug last trip gikan sa TOPS kay alas 3:00 sa kaadlawon.

Private transport: Mamahi­mo kining i Waze o Google Maps ug pangitaa lang ang TOPS. /