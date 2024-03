Super Suroy: Mga lugar nga haom sa semana santa

Sa mga trabahante ug mga estudyante, gikahinaman ang Holy Week tungod sa long weekend nga way trabaho ug eskuwela.

Dili ikalimod nga sa maong semana, adunay mga magplano sa pagsuroy sa mga dapit nga adunay religious significance ug adunay malinawo’ng ambiance nga haom sa maong okasyon.

Ang Super Suroy mopaambit sa labing gisuroy nga mga dapit o ang pipila ka mga Holy Week destination sa Metro Cebu area, ang uban siguradong nagbalikbalik na og suroy niini samtang adunay wa pa makataak sa maong mga lugar.

TABOR HILLS

Ang OAD Tabor Hill nga nahimutang sa Purok 3, Talamban Road, Barangay San Jose, Cebu City usa ka dapit alang sa “worship, adoration, and meditation,” luwas ug malinawon sab ang lugar.

Sa pagsulod pa lang sa compound, adunay dapit diin makahuwam og basahon sa inyong pangadye-on ilabi na niadtong mag-Station of the Cross apan gikinahanglan nga ibilin ang identification card nga i-uli ra sab human mauli ang maong mga basahon sa dili pa mopauli.

Adunay nagkadaiyang level sulod sa compound diin motangas ka sa sakaon nga bahin sa bungtod ug sa matag ang-ang anaa ang mga rebulto sa 14 stations of the cross.

Sa ibabaw nga bahin adu­nay kapilya sa mga mosimba ug mokumpisal nga adunay gisubay nga schedules.

Aduna say dapit diin makapahuway o makahikyad sa inyong bawon o pinalit nga makaon human sa inyong relihiyusong kalihukan.

Naay souvenir shops diin makapamalit og mga religious item.

Bintaha nga sayo buntag o dayong hapon mosuroy aron dili mag-antos sa naglagiting nga kainit sa adlaw, gawas niadtong maka-agwanta.

HOLY RELICS CHAPEL

Ang Chapel of the Holy Relics sa Barangay San Jose, Cebu City natukod niadtong 2012, diin nahimutang ang 2,000 ka relics sa mga santos ug beato sa simbahang Katoliko, apil na ang krus nga gilansangan ni Hesu Kristo.

Sa maong kapilya diin gihipos ang relics sa tanang Apostoles ni Hesus, Holy Popes gikan ni St. Peter, ang unang Santo Papa ug ang gi-canonized nga mga Santos John XXIII ug John Paul II.

Anaa sab ang relics sa mga holy founders sa religious orders sama ni St. Francis of Assisi, St. Dominic de Guzman, St. Ignatius of Loyola, St. Teresa of Avila ug St. Clare of Assisi ug ubang mga na-canonized ug beatified nga Augustians ug mga Santos.

Tupad sa kapilya adunay souvenir shop ug mamahimo sab nga maka-request og holy card nga adunay third class relic sa santos diin igo ka lang mohatag og donasyon. Ang maong card perfect nga igasa sa imong minahal sa kabuhi sa inyong pagpauli.

CELESTIAL GARDEN

Lai’ng must-visit’ nga dapit niining Lenten Season ang Celestial Garden Cebu o mas naila nga ‘The Good Shepherd’ nga nahimutang sa Verano Hill, Banawa, Barangay Guadalupe, Cebu City.

Ang garden adunay mga dagkong rebulto nga naghulagway sa Station of the Cross nga subayon sa mga deboto sa ilang pag-ampo ug paghamdum sa pagpasakit ug pagpalansang sa krus ni Hesu Kristo.

Gawas sa religious significance sa maong garden, relaxing ang lugar tungod sa kalapad sa iyang landscape ug view diin makita ang skyline sa dakbayan sa Sugbo nga bukas sud sa 24 oras.

Q PARK

Ania’y lain sab nga lugar sa kadtong mag-pilgrimage ning Lenten season.

Ang Norkis Group of Companies nagtukod niadtong 2004 og Q Park nga nahimutang sa 200 ka ektarya nga luna sa bukirang bahin sa Buluang, lungsod sa Compostela, Cebu.

Nag-feature kini og 41 ka feet nga gitas-on sa rebulto ni Birhen Maria ug mga dagko nga estatuwas sa ilang Stations of the Cross.

Mga nagkadaiyang religious activities gipahigayon sa ilang retreat house.

Molanat lang og usa ka oras ang pagbiyahe kon manukad sa dakbayan sa Sugbo.