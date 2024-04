Super Suroy: ‘Nagpangamay’nga beach front sa Leci Beach House, Medellin

ATRAKSIYON

Usa sa naghatag og atraksiyon sa maong resort kay nabantang sa baybayon ang ilang mga room accommodation.

Kon ikaw nagpahuway lang sa imong lawak, mamahimo kang magsud-ong sa gawas nga bahin diin ang imong panglantaw lahos ngadto sa lapad nga baybayon.

Mosamot ka bugnaw ang imong paminaw sa ilang native nga beach house’s rooms nga ginama sa kawayan, amakan ug nipa nga maghatag nimo og tropical vibe.

Way corkage kon magdala sa inyong kaugalingong bawon nga pagkaon, ug mainom.

Apan sa kadtong gusto og hassle free, mamahimo gihapon nga maka-order og pagkaon sa ilang ma abi-abihon nga staff.

RATES UG UBAN PA

Gisiguro sa tagdumala nga affordable ang ilang resort, gawas nga family oriented, pang-masa usab ang ilang rates nga dili kaayo sakit sa bulsa.

Sa kadtong mag-day use adunay entrance fee nga P50 sa mga hamtong, P20 sa mga bata.

Adunay cottages nga kapasilungan sa mga guest; 10 person - P1,000, 15 to 30 person – P1,500.

Sa mga buot mag-overnight stay adunay:

Sea view standard rooms, good for 2-3 persons – P2,500 Sea view concrete rooms, good for 2-3 persons – P2,700

Ang maong mga rooms airconditioned, adunay kaugalingong comfort rooms, lababo ug mga basic nga gamit sama sa tables and chairs ug labaw sa tanan adunay free breakfast for two.

Adunay sab silay paabangan nga tents:

Good for 2–3 persons, P500; 4-5 pax, P750; 5-6 pax, P1,000; ug 6-8, P1,500. Samtang kadtong adunay kaugalingong tents adunay corkage fee nga P500.

Mamahimo sab nga ipa-reserve alang sa exclusive nga paggamit sa tibuok lugar alang sa mga dagko nga kalihokan, sama sa corporate events, birthdays, wedding reception ug uban pa.

Sa mga gusto og adventure sama niadtong magbugsay bugsay sa kadagatan, adunay silay clear kayak nga paabangan nga P500 ang oras.

Aduna sab silay island hopping sa Gibitngil nga P5,000 abang sa pumpboat, paingon ug pabalik.

Alang sa dugang pangutana o inpormasyon mamahimong moduaw sa ilang official Facebook page ‘Leci Beach House.’

Tana, suroyon ta ang Leci Beach House! /