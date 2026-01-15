Super Suroy: Panahon: Labing maanindot, mahalon nga gasa

Charmaine Rodriguez-Kara / Nagsuwat, hulagway
Maanindot kaayo ug halandumon ang akong Pasko sa 2025 kay nakauli gyud mi sa Pilipinas aron magsaulog uban ang akong mga ginikanan sa Dakbayan sa Sugbo. Nadungagan pa kini og dakong kalipay sa dihang gisaulog usab namo ang ika-12 nga adlaw nga natawhan sa among anak nga si Daniel, usa ka higayon nga puno sa katawa, gugma, ug pasalamat.
Nakahigayon usab ko sa pagpakigkita pag-usab sa akong kanhi mga classmate ug barkada sa St. Theresa’s College (STC), ingon man sa akong mga kaubang editor kaniadto sa SunStar Cebu. Ang matag panagtagbo mura og pagbalik sa karaang mga pahina sa kinabuhi, handumanan nga napuno sa katawa, pasaw-anay sa mga sugilanon, ug panaghigalaay nga wala malaya sa paglabay sa panahon.
Human sa pipila ka mga adlaw sa Sugbo, ningbiyahe mi ngadto sa Japan, agi sa Taiwan, sa wala pa mi mobalik sa Canada.
Kabahin sa among itinerary ang pagduaw sa Tokyo, Yokohama, ug Okinawa. Duha ka adlaw ang among pagpuyo sa Tokyo, upat sa Yokohama, ug lima sa Okinawa. Matag dapit naghatag og lahi-lahi nga kahulogan ug katahom sa among biyahe. Alang kanako, kining mga gutlo nga among gigahin nga magkuyog mao ang labing bililhong gasa nga akong nadawat sa 2025.
Sa Tokyo, among nabisitahan ang Itoya, ang labing dakong tindahan sa mga stationery nga usa ka paraiso alang sa mga mahiligon sa papel, bolpen, journal, ug mga gamit sa arte. Ningsuroy usab mi sa Ginza district aron makita ang ilang bantog nga 12-ka-andanang building diin matag andana puno sa mga panulat, sinulatan, ug mga butang nga nagdasig sa pagkamamugnaon.
Nakahigayon usab kami sa pagduaw sa inila sa tibuok kalibotan nga Japanese casual wear brand nga Uniqlo. Sa kinatumyan sa ilang 12-ka-andanang edipisyo nahimutang ang ilang coffee shop, apan tungod sa taas kaayo nga linya, niundang na lang mi sa paghuwat.
Sa Okinawa, usa sa among labing halandumon nga destinasyon mao ang Okinawa Churaumi Aquarium, ang ikaduhang labing dako nga sea tank sa kalibotan.
Bantog kini tungod sa iyang katahom ug gibisitahan kini sa kapin sa 3.5 milyunes ka mga tawo matag tuig. Nisuroy usab kami sa Shurijo Castle, ang karaang sentro sa Ryukyu Kingdom nga naghari sa Japan gikan sa 1429 hangtod 1879. Bisan kon naguba kini panahon sa Ikaduhang Gubat sa Kalibotan, kini mainampingon nga gitukod pag-usab.
Maanindot kaayo ang akong pagtapos sa 2025 ug ang mainiton nga paggakos sa 2026. Sa tibuok kong kinabuhi, ang among pag-uli sa Sugbo ug ang 11 ka adlaw nga pagsuroy sa Japan usa ka kasinatian nga magpabilin sa akong kasingkasing. Tinuod gayud, ang panahon mao ang labing maanindot ug labing mahalon nga gasa.